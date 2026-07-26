ФОТО. Дочь Алана Ширера вышла замуж за звезду сборной Англии

Дочь легенды английского футбола Алана Ширера – Холли – вышла замуж за регбиста Джо Марчанта.

31-летняя певица и 30-летний игрок сборной Англии официально зарегистрировали брак, после чего продолжили празднование вместе с близкими в пабе The Royal Oak в Винчестере. Часть здания существует более тысячи лет – с 1002 года.

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Фотографии молодоженов опубликовал Алан Ширер. Экс-футболист успел вернуться в Англию после работы на финале чемпионата мира, чтобы присутствовать на свадьбе дочери.

Холли и Марчант подтвердили отношения в 2022 году, а в ноябре 2024-го объявили о помолвке. Регбист провел 28 матчей за сборную Англии и участвовал в чемпионате мира 2023 года.