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26 июля 2026, 03:21 | Обновлено 26 июля 2026, 03:22
194
0

ФОТО. Дочь Алана Ширера вышла замуж за звезду сборной Англии

Алан Ширер вернулся с чемпионата мира ради свадьбы дочери

26 июля 2026, 03:21 | Обновлено 26 июля 2026, 03:22
194
0
ФОТО. Дочь Алана Ширера вышла замуж за звезду сборной Англии
Instagram. Холли Ширер и Джо Марчант
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Дочь легенды английского футбола Алана Ширера – Холли – вышла замуж за регбиста Джо Марчанта.

31-летняя певица и 30-летний игрок сборной Англии официально зарегистрировали брак, после чего продолжили празднование вместе с близкими в пабе The Royal Oak в Винчестере. Часть здания существует более тысячи лет – с 1002 года.

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Фотографии молодоженов опубликовал Алан Ширер. Экс-футболист успел вернуться в Англию после работы на финале чемпионата мира, чтобы присутствовать на свадьбе дочери.

Холли и Марчант подтвердили отношения в 2022 году, а в ноябре 2024-го объявили о помолвке. Регбист провел 28 матчей за сборную Англии и участвовал в чемпионате мира 2023 года.

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фото девушки Алан Ширер lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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