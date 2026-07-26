ФОТО. Трамп похвалил героя ЧМ: кепка Феррана вызвала политический скандал

Президент США Дональд Трамп прокомментировал образ нападающего сборной Испании Феррана Торреса во время празднования победы на чемпионате мира 2026 года.

На чемпионском параде в Мадриде футболист появился в красной кепке с надписью Make Spain Great Again – «Сделаем Испанию снова великой». Она отсылает к известному лозунгу Трампа Make America Great Again.

«Он отличный игрок. На нем была кепка, по сути напоминающая Make America Great Again, поэтому это была приятная дань. Думаю, он сделал это с хорошими намерениями, и мы это ценим», — заявил Трамп журналистам.

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Аксессуар Торреса вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Одни болельщики восприняли его как обычную шутку, другие увидели политическое послание или намек на испанскую правую партию Vox, которая ранее использовала похожую фразу.

Ферран стал главным героем финала ЧМ-2026, забив победный мяч в ворота Аргентины на 106-й минуте. Испания выиграла со счетом 1:0 и завоевала второй чемпионский титул в своей истории.