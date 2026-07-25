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  4. WTA 250 в Мемфисе. Соперница Стародубцевой, сестры Киченок сыграют вместе
WTA
25 июля 2026, 23:19 |
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WTA 250 в Мемфисе. Соперница Стародубцевой, сестры Киченок сыграют вместе

Юлия встретится со Слоан Стивенс на старте соревнований, Людмила и Надежда – в одной паре

25 июля 2026, 23:19 |
40
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WTA 250 в Мемфисе. Соперница Стародубцевой, сестры Киченок сыграют вместе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Мемфисе, США.

Стародубцева получила восьмой номер посева и в первом раунде встретится с бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс (США, WTA 313).

Ранее Юлия ни разу не играла против Слоан. Победительница поединка во втором круге поборется либо против Дарьи Видмановой (Чехия, WTA 106), либо против Марины Бассольс (Испания, WTA 130).

Стародубцева также заявлена в парном разряде Мемфиса. Юлия выступит вместе с Ренатой Сарасуа (Мексика) – в 1/8 финала украинско-мексиканский дуэт выйдет на корт против Анны Фрей и Слоан Стивенс.

Помимо Стародубцевой, Украину в парном турнире Мемфиса также представят сестры Киченок – Людмила и Надежда. Киченок посеяны пол четвертым номером, и в первом круге сыграют с Чо И-Сюань и Чо И-Цэнь из Китайского Тайбэя.

В последний раз на уровне Тура Людмила и Надежда играли в одном дуэте в феврале 2026 года, когда проиграли Зигемунд и Звонаревой в первом раунде тысячника в Дохе.

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WTA Мемфис Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок Слоан Стивенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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