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Англия
25 июля 2026, 22:29 | Обновлено 25 июля 2026, 22:51
996
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Меньше, чем у Мбаппе. Какую зарплату Арсенал предложил Винисиусу

Бразилец готовится шантажировать «Реал»

25 июля 2026, 22:29 | Обновлено 25 июля 2026, 22:51
996
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Меньше, чем у Мбаппе. Какую зарплату Арсенал предложил Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Стали известны подробности предварительных переговоров лондонского «Арсенала» с вингером мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Источник отмечает, что «канониры» предложили звездному бразильцу зарплату в размере 500 000 евро в неделю. Это на 100 000 больше, чем Винисиус получает сейчас в «Реале», однако всё ещё меньше, чем платят нападающему «бланкос» Килиану Мбаппе (около 600 000 евро). Как известно, одним из требований игрока по новому контракту с королевским клубом является повышение зарплаты до того же уровня, что и у француза.

Сообщается, что сам Винисиус планирует воспользоваться ситуацией с истекающим сроком действующего соглашения в переговорах с руководством «Реала». Если его не продадут до конца текущего трансферного окна, то следующим летом он может уйти из клуба на бесплатной основе. Напомним, что трансферная стоимость бразильца оценивается в 140 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Арсенал Лондон чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига зарплаты трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Піти з клубу безкоштовно нехай пизд..є! Чи багато клубів йому захочуть платити ти 600 тис на тиждень!?  А в Реалі отримував би 400 гарантовано і не пиз..він би!
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