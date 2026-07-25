Меньше, чем у Мбаппе. Какую зарплату Арсенал предложил Винисиусу

Стали известны подробности предварительных переговоров лондонского «Арсенала» с вингером мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Источник отмечает, что «канониры» предложили звездному бразильцу зарплату в размере 500 000 евро в неделю. Это на 100 000 больше, чем Винисиус получает сейчас в «Реале», однако всё ещё меньше, чем платят нападающему «бланкос» Килиану Мбаппе (около 600 000 евро). Как известно, одним из требований игрока по новому контракту с королевским клубом является повышение зарплаты до того же уровня, что и у француза.

Сообщается, что сам Винисиус планирует воспользоваться ситуацией с истекающим сроком действующего соглашения в переговорах с руководством «Реала». Если его не продадут до конца текущего трансферного окна, то следующим летом он может уйти из клуба на бесплатной основе. Напомним, что трансферная стоимость бразильца оценивается в 140 миллионов евро.