Интерес к ставкам в Аргентине вырос на 6200% во время финала ЧМ

Поисковые запросы, связанные со ставками на спорт в Аргентине, выросли на 6200% во время финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией. Об этом говорится в отчете Обсерватории зависимостей и проблемного потребления Буэнос-Айреса, основанном на данных Google Trends.

Исследователи отметили, что наибольший всплеск активности приходился на паузы в матчах, когда усиливалась реклама букмекерских компаний и ставок в режиме реального времени.

Отчет также выявил рост поисковых запросов с ошибками в названиях популярных букмекеров. По мнению авторов исследования, это указывает на приток новых неопытных пользователей, которых подобные опечатки могут привести на мошеннические или нелицензированные сайты.

После поражения Аргентины интерес к спортивным ставкам быстро снизился.