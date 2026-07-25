Интерес к ставкам в Аргентине вырос на 6200% во время финала ЧМ
Исследование зафиксировало рекордный всплеск поисковых запросов
Поисковые запросы, связанные со ставками на спорт в Аргентине, выросли на 6200% во время финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией. Об этом говорится в отчете Обсерватории зависимостей и проблемного потребления Буэнос-Айреса, основанном на данных Google Trends.
Исследователи отметили, что наибольший всплеск активности приходился на паузы в матчах, когда усиливалась реклама букмекерских компаний и ставок в режиме реального времени.
Отчет также выявил рост поисковых запросов с ошибками в названиях популярных букмекеров. По мнению авторов исследования, это указывает на приток новых неопытных пользователей, которых подобные опечатки могут привести на мошеннические или нелицензированные сайты.
После поражения Аргентины интерес к спортивным ставкам быстро снизился.
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