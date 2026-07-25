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Азартные игры
25 июля 2026, 21:19 |
121
0

Интерес к ставкам в Аргентине вырос на 6200% во время финала ЧМ

Исследование зафиксировало рекордный всплеск поисковых запросов

25 июля 2026, 21:19 |
121
0
Интерес к ставкам в Аргентине вырос на 6200% во время финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Поисковые запросы, связанные со ставками на спорт в Аргентине, выросли на 6200% во время финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией. Об этом говорится в отчете Обсерватории зависимостей и проблемного потребления Буэнос-Айреса, основанном на данных Google Trends.

Исследователи отметили, что наибольший всплеск активности приходился на паузы в матчах, когда усиливалась реклама букмекерских компаний и ставок в режиме реального времени.

Отчет также выявил рост поисковых запросов с ошибками в названиях популярных букмекеров. По мнению авторов исследования, это указывает на приток новых неопытных пользователей, которых подобные опечатки могут привести на мошеннические или нелицензированные сайты.

После поражения Аргентины интерес к спортивным ставкам быстро снизился.

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Александр Гринник Источник
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