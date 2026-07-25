Снигур обновила рекорд украинок по количеству финалов за один сезон

Дарья Снигур обновила национальный рекорд украинских теннисисток.

Финал Снигур на турнире WTA 250 в Праге против Лилли Таггер станет уже девятым решающим поединком в 2026 году с участием украинки.

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Ранее лучшими сезонами для Украины были 2017 и 2018 года – семь финалов.

Финалы украинок в 2026 году:

🔹 Элина Свитолина : WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)

: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей) 🔹 Марта Костюк : WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)

: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей) 🔹 Юлия Стародубцева : WTA 500 в Чарльстоне (поражение)

: WTA 500 в Чарльстоне (поражение) 🔹 Вероника Подрез : WTA 250 в Руане (поражение)*

: WTA 250 в Руане (поражение)* 🔹 Ангелина Калинина : WTA 250 в Рабате (поражение)

: WTA 250 в Рабате (поражение) 🔹 Дарья Снигур: WTA 250 в Праге

* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана