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WTA
25 июля 2026, 20:13 | Обновлено 25 июля 2026, 20:15
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Снигур обновила рекорд украинок по количеству финалов за один сезон

Поединок Дарьи за трофей в Праге станет уже девятым финалом с участием украинки в 2026

25 июля 2026, 20:13 | Обновлено 25 июля 2026, 20:15
180
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Снигур обновила рекорд украинок по количеству финалов за один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Дарья Снигур обновила национальный рекорд украинских теннисисток.

Финал Снигур на турнире WTA 250 в Праге против Лилли Таггер станет уже девятым решающим поединком в 2026 году с участием украинки.

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Ранее лучшими сезонами для Украины были 2017 и 2018 года – семь финалов.

Финалы украинок в 2026 году:

  • 🔹 Элина Свитолина: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)
  • 🔹 Марта Костюк: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)
  • 🔹 Юлия Стародубцева: WTA 500 в Чарльстоне (поражение)
  • 🔹 Вероника Подрез: WTA 250 в Руане (поражение)*
  • 🔹 Ангелина Калинина: WTA 250 в Рабате (поражение)
  • 🔹 Дарья Снигур: WTA 250 в Праге

* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана

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рекорд Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Дарья Снигур Юлия Стародубцева Вероника Подрез трофеи украинцев в теннисе статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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