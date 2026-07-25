WTA25 июля 2026, 20:13 | Обновлено 25 июля 2026, 20:15
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Снигур обновила рекорд украинок по количеству финалов за один сезон
Поединок Дарьи за трофей в Праге станет уже девятым финалом с участием украинки в 2026
25 июля 2026, 20:13 | Обновлено 25 июля 2026, 20:15
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Дарья Снигур обновила национальный рекорд украинских теннисисток.
Финал Снигур на турнире WTA 250 в Праге против Лилли Таггер станет уже девятым решающим поединком в 2026 году с участием украинки.
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Ранее лучшими сезонами для Украины были 2017 и 2018 года – семь финалов.
Финалы украинок в 2026 году:
- 🔹 Элина Свитолина: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)
- 🔹 Марта Костюк: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)
- 🔹 Юлия Стародубцева: WTA 500 в Чарльстоне (поражение)
- 🔹 Вероника Подрез: WTA 250 в Руане (поражение)*
- 🔹 Ангелина Калинина: WTA 250 в Рабате (поражение)
- 🔹 Дарья Снигур: WTA 250 в Праге
* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана
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