Перспективный форвард продлил контракт с Карпатами

Львовские «Карпаты» и 18-летний форвард Александр Дедов достигли согласия о продлении контракта сроком четыре года.

Александр Дедов является воспитанником Академии футбола «Карпаты». Нападающий дебютировал за основную команду «зелено-белых» 17 мая этого года в матче против ровенского «Вереса».

Кроме того, Дедов полностью прошел летние сборы с основной командой «Карпат» и отличился тремя голами.