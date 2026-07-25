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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 19:34 |
513
0

Перспективный форвард продлил контракт с Карпатами

«Карпаты» продлили контракт с Александром Дедовым

25 июля 2026, 19:34 |
513
0
Перспективный форвард продлил контракт с Карпатами
ФК Карпаты. Александр Дедов
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Львовские «Карпаты» и 18-летний форвард Александр Дедов достигли согласия о продлении контракта сроком четыре года.

Александр Дедов является воспитанником Академии футбола «Карпаты». Нападающий дебютировал за основную команду «зелено-белых» 17 мая этого года в матче против ровенского «Вереса».

Кроме того, Дедов полностью прошел летние сборы с основной командой «Карпат» и отличился тремя голами.

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Карпаты Львов Александр Дедов
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
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