Игрок Карпат: «Стараюсь быть похожим на Роналду»

18-летний нападающий «Карпат» Александр Дедов признался, что является поклонником известного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Моим кумиром с самого детства был Криштиану Роналду. Я стараюсь быть похожим на него», – рассказал игрок.

В прошлом сезоне Дедов принял участие в двух матчах за первую команду «Карпат». В составе львовского клуба футболист играет с августа 2025 года.