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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 16:49 | Обновлено 13 июля 2026, 17:30
256
0

Игрок Карпат: «Стараюсь быть похожим на Роналду»

Дедов считает португальца своим кумиром

13 июля 2026, 16:49 | Обновлено 13 июля 2026, 17:30
256
0
Игрок Карпат: «Стараюсь быть похожим на Роналду»
ФК Карпаты. Александр Дедов
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18-летний нападающий «Карпат» Александр Дедов признался, что является поклонником известного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Моим кумиром с самого детства был Криштиану Роналду. Я стараюсь быть похожим на него», – рассказал игрок.

В прошлом сезоне Дедов принял участие в двух матчах за первую команду «Карпат». В составе львовского клуба футболист играет с августа 2025 года.

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Криштиану Роналду Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
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