Украина. Премьер лига13 июля 2026, 16:49 | Обновлено 13 июля 2026, 17:30
256
0
Игрок Карпат: «Стараюсь быть похожим на Роналду»
Дедов считает португальца своим кумиром
13 июля 2026, 16:49 | Обновлено 13 июля 2026, 17:30
256
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
18-летний нападающий «Карпат» Александр Дедов признался, что является поклонником известного португальского форварда Криштиану Роналду.
«Моим кумиром с самого детства был Криштиану Роналду. Я стараюсь быть похожим на него», – рассказал игрок.
В прошлом сезоне Дедов принял участие в двух матчах за первую команду «Карпат». В составе львовского клуба футболист играет с августа 2025 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2026, 16:39 1
У игрока есть шанс выйти в финал ЧМ-2026
Футбол | 13 июля 2026, 07:07 9
Тренер хочет, чтобы Андрей остался в клубе
Футбол | 13.07.2026, 11:37
Футбол | 13.07.2026, 09:13
Бокс | 13.07.2026, 09:42
Комментарии 0
Популярные новости
12.07.2026, 09:12 4
12.07.2026, 07:30 33
13.07.2026, 08:59 2
13.07.2026, 07:24 1
11.07.2026, 23:22 10
12.07.2026, 08:02 13
12.07.2026, 03:31
13.07.2026, 10:26 6