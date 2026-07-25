ДЕ ДЗЕРБИ: «Кто не гордится тем, что находится здесь, тот должен уйти»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что футболисты, которые несчастливы в клубе, должны искать себе новую команду.

Итальянский специалист, который возглавил «шпор» в конце марта и помог команде сохранить место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, сделал это заявление на фоне неопределенности относительно будущего шведского полузащитника Лукаса Бергвалля.

«Я был очень четок с самого начала своей работы в «Тоттенхэме». Я сказал: кто не хочет оставаться в «Тоттенхэме»? Кто несчастлив, кто не гордится тем, что находится здесь, тот должен уйти.

Я хочу, чтобы игроки гордились тем, что они здесь, и были счастливы оставаться. Чтобы выходили на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» с огромной мотивацией. Потому что сейчас в футболе, если посмотреть даже на чемпионат мира, именно мотивация является решающим фактором.

Мотивация – это быть счастливым оставаться в одной команде», – сказал Де Дзерби.