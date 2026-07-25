ДЕ ДЗЕРБИ: «Кто не гордится тем, что находится здесь, тот должен уйти»
Итальянский специалист не хочет иметь в команде немотивированных игроков
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что футболисты, которые несчастливы в клубе, должны искать себе новую команду.
Итальянский специалист, который возглавил «шпор» в конце марта и помог команде сохранить место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, сделал это заявление на фоне неопределенности относительно будущего шведского полузащитника Лукаса Бергвалля.
«Я был очень четок с самого начала своей работы в «Тоттенхэме». Я сказал: кто не хочет оставаться в «Тоттенхэме»? Кто несчастлив, кто не гордится тем, что находится здесь, тот должен уйти.
Я хочу, чтобы игроки гордились тем, что они здесь, и были счастливы оставаться. Чтобы выходили на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» с огромной мотивацией. Потому что сейчас в футболе, если посмотреть даже на чемпионат мира, именно мотивация является решающим фактором.
Мотивация – это быть счастливым оставаться в одной команде», – сказал Де Дзерби.
В настоящее время «Тоттенхэм» готовится к новому сезону, отправившись в турне по Новой Зеландии и Австралии. Первый матч в рамках этой поездки «шпоры» сыграют 26 июля против «Окленда».
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