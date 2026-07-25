Гендиректор клуба УПЛ: «Наш регламент нарушает права европейцев в Украине»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко поделился мыслями относительно лимита на легионеров в УПЛ.

– Это очень интересная тема. Я сейчас попробую и задавать вопросы, и сам отвечать на них. У меня простой вопрос к любому руководителю. Хоть кто-то с начала действия этого лимита вел какую-то статистику: помогло это нашей сборной или не помогло? Как можно отследить работу этого лимита? У нас увеличилось количество украинских высококлассных футболистов в сборной? Как это работает?

То есть кто-то когда-то придумал это, опираясь на какие-то факты, наверное, но потом никто никак не отслеживал, как это работает. Возможно, нам лимит в 4 украинца не поможет, возможно, нам нужно обязательно 7 украинцев? То есть мы сейчас, не имея никаких цифр, спорим, дискутируем о каком-то лимите. Это во-первых.

Во-вторых, лимит никак не влияет на развитие академии. Мы пострадали от лимита, мы не пострадали от лимита – мы академию развиваем уже пятый год, вкладываем деньги в академию. Есть этот лимит или нет – это никак не повлияет на развитие академии.

Лимит на украинцев работает только на руку агентам, которые накручивают ценник на украинцев, имея этот лимит. Другого оправдания этому у меня нет. Условно говоря, средний футболист с украинским паспортом может получать и требовать больше денег от клуба, чем футболист такого же уровня, условно говоря, из Хорватии, Нидерландов, Словакии или еще какой-то страны Европейского Союза.

В этом случае страдают клубы. И сейчас клубы хотят вернуть эти же страдания для того, чтобы агенты или другие представители футболистов имели этот рычаг для того, чтобы манипулировать клубами и поднимать цену на украинских футболистов.

То есть лимит не дает возможности главной команде нашей страны не попасть на чемпионат мира? Давайте сделаем его больше. Давайте сделаем так, чтобы на футбольном поле обязательно было 10 украинских футболистов. Это увеличит качество игры нашей сборной, если у нас 50–60 процентов сборной составляют футболисты, которые играют за границей и никак не влияют на этот лимит?

Сейчас в украинском футболе последние два года все больше и больше дискуссий, потому что это никого не интересовало много лет, а когда сейчас все начали задавать правильные вопросы – на них ответов нет.

У меня простой вопрос: как это все связано между собой – лимиты, украинский футбол, развитие сборной, результаты сборной и все остальное? Никто не отвечает, потому что за 20 лет никто не смог собрать какие-то статистические данные, как влияет лимит на качество игры. Все говорят, что тогда мы потеряем украинский футбол.

И напоследок, это же очень просто: для любой судебной инстанции это займет немного времени, но наш регламент нарушает права европейцев в Украине. Когда мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом и у нас есть такой лимит, то через обращение в суд любой игрок может отменить этот пункт регламента. И все это понимают.

Я немного не понимаю, как в нашей федерации будут это объяснять, но я уверен, что после принятия этой нормы, что обязательно должно быть 3 украинских футболиста на поле, сейчас регламент нам уже направили, – мне кажется, будет такой опыт, что кто-то из европейских футболистов просто обратится в суд, выиграет это дело и потом нужно будет…

Есть процесс, когда Европейский суд по правам человека обращается к украинскому суду, украинский суд обращается в Минмолодежи, Минмолодежи должно обратиться в УАФ для того, чтобы убрать пункт в регламенте, который дискредитирует права европейцев в Украине.

Все равно потом мы будем смотреть, чем все это закончится. Сама ситуация, что после принятия регламента клубы обращаются для того, чтобы переголосовать собственное же голосование, выглядит, мягко говоря, непонятно, – объяснил Баенко.

На данный момент на контракте в «Кривбассе» находятся 11 легионеров, из которых 4 имеют паспорта стран ЕС.

В новом сезоне УПЛ криворожане стартуют в субботу, 1 августа, домашним матчем с «Карпатами». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.