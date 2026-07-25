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Англия
25 июля 2026, 17:20 |
811
0

ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии

Дайдзен Маэда перебрался в «Ипсвич»

25 июля 2026, 17:20 |
811
0
ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Новичок АПЛ приобрел игрока сборной Японии
Ипсвич. Дайдзен Маэда
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«Ипсвич Таун» официально объявил о подписании контракта с японским нападающим Дайдзеном Маэдой.

28-летний форвард заключил соглашение до лета 2029 года и стал первым японским футболистом в истории клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера Маэды из шотландского «Селтика» составила 11.7 млн евро.

Маэда провел 30 матчей за сборную Японии, забив пять голов. Последний из них он оформил на чемпионате мира этим летом, отличившись в матче против Швеции (1:1).

После подписания контракта Дайдзен заявил:

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с «Ипсвич Таун».

Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге и очень счастлив, что могу осуществить эту мечту именно с этим клубом. Мне очень понравилось общение с представителями клуба, они сразу дали мне почувствовать себя желанным.

Моя цель – всегда бороться, забивать голы и отдавать результативные передачи. Я всегда буду выкладываться на полную.

С нетерпением жду возможности лучше познакомиться с клубом и встретиться с болельщиками».

Профессиональную карьеру Маэда начал в «Мацумото Ямага» в 2016 году. После аренды в японском «Мито Холлихок» он впервые попробовал свои силы в европейском футболе, проведя сезон-2019/20 на правах аренды в португальском «Маритиму».

После этого последовала еще одна аренда – в 2020 году Маэда перешел в «Йокогама Ф. Маринос». В следующем году этот трансфер стал полноценным. Сезон-2021 в Японии стал для нападающего чрезвычайно успешным – он стал лучшим бомбардиром Джей-лиги, забив 23 гола в 36 матчах, а также вошел в символическую сборную чемпионата.

Его яркая игра привела к переходу в «Селтик». Сначала он присоединился к шотландскому клубу на правах аренды в сезоне-2021/22, после чего контракт был выкуплен. За пять сезонов в клубе Маэда забил 79 голов в 212 матчах и пять раз становился чемпионом Шотландии. Кроме того, он выиграл три Кубка Шотландии и два Кубка шотландской лиги. Лучшим для него стал сезон-2024/25, в котором он забил 33 гола и был признан лучшим футболистом года по версии Профсоюза футболистов Шотландии (PFA Scotland).

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Дайдзен Маэда Ипсвич Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу чемпионат Шотландии по футболу Селтик
Иван Чирко Источник
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