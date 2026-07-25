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Лига конференций
25 июля 2026, 16:59 | Обновлено 25 июля 2026, 17:22
893
0

Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»

Сарапий в хорошем настроении ждет ответный матч

25 июля 2026, 16:59 | Обновлено 25 июля 2026, 17:22
893
0
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий
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Защитник Полесья Эдуард Сарапий с юмором отреагировал на ничью 3:3 в первом матче квалификации Лиги конференций против Копенгагена и ответный поединок.

«Хочу поблагодарить ребят, потому что чувствовалось преимущество на поле. С таким соперником мы чувствовали себя сильнее. Это результат нашей работы».

«Я считаю, что в Дании, при их болельщиках, мы их как закроем...», – сказал Сарапий.

Ответная игра пройдет 30 июля.

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Полесье Житомир Эдуард Сарапий Лига конференций Копенгаген - Полесье
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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