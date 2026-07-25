Лига конференций25 июля 2026, 16:59 | Обновлено 25 июля 2026, 17:22
893
0
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Сарапий в хорошем настроении ждет ответный матч
25 июля 2026, 16:59 | Обновлено 25 июля 2026, 17:22
893
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Защитник Полесья Эдуард Сарапий с юмором отреагировал на ничью 3:3 в первом матче квалификации Лиги конференций против Копенгагена и ответный поединок.
«Хочу поблагодарить ребят, потому что чувствовалось преимущество на поле. С таким соперником мы чувствовали себя сильнее. Это результат нашей работы».
«Я считаю, что в Дании, при их болельщиках, мы их как закроем...», – сказал Сарапий.
Ответная игра пройдет 30 июля.
Читайте также:Ротань назвал главную проблему Полесья в еврокубках
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2026, 10:21 4
Алекс Крук рассказал, где может продолжить карьеру украинский защитник
Бокс | 25 июля 2026, 08:47 2
Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian
Футбол | 25.07.2026, 15:09
Футбол | 25.07.2026, 07:06
Бокс | 25.07.2026, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
23.07.2026, 18:26 14
24.07.2026, 10:10 14
25.07.2026, 07:47 1
24.07.2026, 11:41
24.07.2026, 19:39 19
24.07.2026, 08:02
24.07.2026, 11:57 17
24.07.2026, 06:58 3