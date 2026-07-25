Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»

Защитник Полесья Эдуард Сарапий с юмором отреагировал на ничью 3:3 в первом матче квалификации Лиги конференций против Копенгагена и ответный поединок.

«Хочу поблагодарить ребят, потому что чувствовалось преимущество на поле. С таким соперником мы чувствовали себя сильнее. Это результат нашей работы».

«Я считаю, что в Дании, при их болельщиках, мы их как закроем...», – сказал Сарапий.

Ответная игра пройдет 30 июля.