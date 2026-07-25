Мирон Маркевич назвал футболиста, который должен получить Золотой мяч

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями после победы сборной Испании в финале чемпионата мира и назвал игрока, который должен получить Золотой мяч:

«Больше всего команда-победитель поразила контролем мяча. Фактически 70 процентов едва ли не каждой игры владели мячом именно испанцы. Когда же они теряли мяч, то все десять полевых игроков и даже вратарь активно работали, чтобы его снова отобрать.

В индивидуальных эпизодах очень тяжело обыграть испанцев. Понятно, что с такой игрой в их соперников не было больших шансов на успех. Болельщики в большинстве своем смотрят, кто забивает голы, а не ассистирует.

Родри показал феноменальную игру, проведя много незаметной черновой работы. Почти все его передачи были заточены на атаку. Большинство атак испанцы строили именно через Родри.

Он стал основным претендентом на то, чтобы в конце года получить «Золотой мяч». Его конкурент – Месси. Да, сборная Аргентины проиграла финал, но в финал ее вытащил именно Лионель.

Следует заметить, что детский футбол в Испании, как и в целом система подготовки футболистов, – на максимально высоком уровне. Говорю так, потому что имел возможность понаблюдать за этим процессом изнутри», – подытожил Маркевич.