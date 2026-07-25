Юрген КЛОПП: «Германия – не Франция. У нас нет Мбаппе и Дембеле»

Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп не ставит команду на один уровень с Испанией или Францией, но считает, что шансы побороться против них есть.

«Мы не так сильны, как Франция. Есть ли у нас игроки вроде Мбаппе или Дембеле? Нет. Но мы все равно можем их обыграть. Не нужно постоянно смотреть на Испанию, Францию или Аргентину. Смотреть нужно на себя и свой футбол».

«Сейчас мы не лучшая сборная в мире, но мы должны сделать так, чтобы обыграть любого соперника», – сказал Клопп.

Наставник подписал контракт до ЧМ-2030.