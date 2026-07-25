У Гремио проблемы с Меком, который отказывается переходить в Шахтер
Бразильский клуб все-таки рассчитывает продать хавбека в Украину
Руководство «Гремио» имеет проблемы с 18-летним атакующим полузащитником Габриэлем Меком, подписать которого нацелен «Шахтер».
«Трехцветные» приняли предложение «горняков» о продаже Мека за 12 миллионов евро, однако футболист не принял предложение украинского клуба.
Несмотря на это, в «Гремио» все еще считают, что продажа Мека в «Шахтер» является наилучшим вариантом развития событий этим летом.
Недавно бразильский клуб попытался связаться с Меком и его представителями, чтобы обсудить ситуацию, но потерпел неудачу, так как на звонки клуба никто не ответил.
В «Гремио» рассматривают два варианта развития событий: первый по-прежнему связан с успешным завершением трансфера Мека в «Шахтер», второй подразумевает продление контракта с хавбеком. Однако по состоянию на сейчас ни один из них так и не продвинулся, и пока ситуация оценивается как проблемная.
Напомним, активный интерес к Габриэлю Меку «Шахтер» проявляет еще с августа минувшего года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – об Андрее Ярмоленко
Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»