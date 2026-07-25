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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 09:46 | Обновлено 25 июля 2026, 09:55
851
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У Гремио проблемы с Меком, который отказывается переходить в Шахтер

Бразильский клуб все-таки рассчитывает продать хавбека в Украину

25 июля 2026, 09:46 | Обновлено 25 июля 2026, 09:55
851
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У Гремио проблемы с Меком, который отказывается переходить в Шахтер
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Руководство «Гремио» имеет проблемы с 18-летним атакующим полузащитником Габриэлем Меком, подписать которого нацелен «Шахтер».

«Трехцветные» приняли предложение «горняков» о продаже Мека за 12 миллионов евро, однако футболист не принял предложение украинского клуба.

Несмотря на это, в «Гремио» все еще считают, что продажа Мека в «Шахтер» является наилучшим вариантом развития событий этим летом.

Недавно бразильский клуб попытался связаться с Меком и его представителями, чтобы обсудить ситуацию, но потерпел неудачу, так как на звонки клуба никто не ответил.

В «Гремио» рассматривают два варианта развития событий: первый по-прежнему связан с успешным завершением трансфера Мека в «Шахтер», второй подразумевает продление контракта с хавбеком. Однако по состоянию на сейчас ни один из них так и не продвинулся, и пока ситуация оценивается как проблемная.

Напомним, активный интерес к Габриэлю Меку «Шахтер» проявляет еще с августа минувшего года.

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Алексей Сливченко Источник: Portal do Gremista
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вопрос времени когда эта банда скандальных юных мучачос устроит карнавал в Шахтере
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Falko: «Дуже приємна новина. Але не настільки гучна, щоб я перервав своє шестиденне мовчання»
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