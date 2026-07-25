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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 14:41 | Обновлено 25 июля 2026, 15:00
208
0

ФОТО. Как Шахтер настраивался на спарринг с саудовским клубом Аль-Ула

Горняки сыграют очередной товарищеский матч в Словении

25 июля 2026, 14:41 | Обновлено 25 июля 2026, 15:00
208
0
ФОТО. Как Шахтер настраивался на спарринг с саудовским клубом Аль-Ула
ФК Шахтер
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25 июля донецкий Шахтер проведет четвертый контрольный поединок на сборе в Словении.

Соперником Шахтера в спарринге станет представитель второго дивизиона Саудовской Аравии – Аль-Ула.

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. По договоренности команд матч пройдет в формате: два тайма по 30 минут.

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Клуб Аль-Ула основан в одноименном городе в 1981 году. На протяжении многих лет команда выступала в низших дивизионах чемпионата Саудовской Аравии, однако ситуация кардинально изменилась в июне 2023 года, когда клуб перешел под контроль Королевской комиссии по развитию Аль-Улы. После смены владельца началось масштабное усиление состава, и в сезоне-2023/24 леопарды стали победителями Третьей лиги, а в следующем выиграли Вторую лигу и впервые в своей истории вышли в Первую лигу Саудовской Аравии.

В сезоне 2025/26 Аль-Ула финишировала на 4-м месте в чемпионате (34 матча, 71 очко, разница мячей: 72–33). В плей-офф за выход в элитный дивизион – Саудовскую Суперлигу – леопарды сначала прошли Аль-Орубу, однако в решающем поединке в дополнительное время уступили Аль-Драйху.

Главным тренером Аль-Улы является опытный 66-летний португальский специалист Жозе Пезейру, который возглавляет команду с января 2026 года. На протяжении карьеры он сменил 17 клубов: тренировал Спортинг, Порту, Панатинаикос, сборные Венесуэлы и Нигерии. За Аль-Улу выступает голкипер национальной сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овейс, а лидером обороны является сербский центральный защитник Матия Настасич, известный выступлениями за Фиорентину и Манчестер Сити. Самыми результативными игроками прошлого сезона стали греческий нападающий Эфтимиос Кулурис (23 гола и 4 ассиста) и аргентинский полузащитник Кристиан Гуанка (18 голов и 14 ассистов). Самым дорогим по данным портала Transfermarkt является бразильский вингер Майкл (ориентировочная стоимость – 2,8 миллиона евро).

В летнее межсезонье Аль-Ула провела спарринг с представителем УПЛ Эпицентром (0:0), а через несколько дней саудовская команда примет участие в турнире Como Cup, где сыграет с итальянским Комо и испанским Вильярреалом.

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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