Возинья нашел новый клуб после блестящего выступления на ЧМ-2026

Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья, который блестяще выступил на чемпионате мира 2026 года, перешел в новый клуб. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 40-летний голкипер подписал контракт с чилийским ФК "Коло-Коло". Соглашение между голкипером и клубом будет действовать до зимы 2028 года. Совсем скоро Возинья пройдет медосмотр.

Возинья провел на ЧМ-2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, закончился этим летом.