Возинья нашел новый клуб после блестящего выступления на ЧМ-2026
Голкипер Кабо-Верде перебрался в чемпионат Чили
Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья, который блестяще выступил на чемпионате мира 2026 года, перешел в новый клуб. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, 40-летний голкипер подписал контракт с чилийским ФК "Коло-Коло". Соглашение между голкипером и клубом будет действовать до зимы 2028 года. Совсем скоро Возинья пройдет медосмотр.
Возинья провел на ЧМ-2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, закончился этим летом.
🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.
Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL
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