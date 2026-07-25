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Чемпионат мира
25 июля 2026, 09:49 | Обновлено 25 июля 2026, 10:29
2081
0

Возинья нашел новый клуб после блестящего выступления на ЧМ-2026

Голкипер Кабо-Верде перебрался в чемпионат Чили

25 июля 2026, 09:49 | Обновлено 25 июля 2026, 10:29
2081
0
Возинья нашел новый клуб после блестящего выступления на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Вратарь национальной сборной Кабо-Верде Возинья, который блестяще выступил на чемпионате мира 2026 года, перешел в новый клуб. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 40-летний голкипер подписал контракт с чилийским ФК "Коло-Коло". Соглашение между голкипером и клубом будет действовать до зимы 2028 года. Совсем скоро Возинья пройдет медосмотр.

Возинья провел на ЧМ-2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, закончился этим летом.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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