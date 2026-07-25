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25 июля 2026, 04:40 |
127
0

ФОТО. Внучка Дональда Трампа заинтересовалась Жоау Феликсом

Португальские СМИ обратили внимание на активность внучки президента США

25 июля 2026, 04:40 |
127
0
ФОТО. Внучка Дональда Трампа заинтересовалась Жоау Феликсом
Instagram. Кай Трамп и Жоау Феликс
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19-летняя Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, привлекла внимание португальских СМИ своей активностью в социальных сетях.

Девушка подписалась на нападающего сборной Португалии Жоау Феликса, а 21 июля поставила лайк под публикацией футболиста. По данным Record, Кай начала следить за игроком после его выступления на чемпионате мира 2026 года.

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Кай Трамп занимается гольфом на соревновательном уровне и готовится присоединиться к женской команде Университета Майами. Ее YouTube-канал насчитывает около 1,5 миллиона подписчиков.

При этом никаких подтверждений знакомства или романтических отношений между Кай и 26-летним Феликсом нет. Поводом для публикаций стала исключительно ее активность в Instagram.

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фото Дональд Трамп Жоау Феликс девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Record.pt
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