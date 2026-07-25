ВИДЕО. Звезда футбола неожиданно сыграл с фанами – без бутс и в штанах
Олисе неожиданно появился на обычной площадке в Нью-Йорке
Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе удивил участников любительского матча в Нью-Йорке.
24-летний футболист неожиданно присоединился к игре, организованной на общественной площадке. При этом Олисе вышел на поле без бутс – в носках и свободных клетчатых штанах, которые мешали ему во время бега.
Несмотря на необычную экипировку, француз продемонстрировал свою технику и несколько раз попытался пробить фирменным ударом с левой ноги.
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«Он обыгрывает нас даже в носках», – пошутили организаторы матча после публикации видео. По окончании игры звезда «Баварии» сфотографировался вместе с участниками.
Олисе оказался в Нью-Йорке вскоре после завершения чемпионата мира, на котором записал на свой счет семь результативных передач за сборную Франции.
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