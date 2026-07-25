Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда футбола неожиданно сыграл с фанами – без бутс и в штанах
Другие новости
25 июля 2026, 04:28 |
87
0

ВИДЕО. Звезда футбола неожиданно сыграл с фанами – без бутс и в штанах

Олисе неожиданно появился на обычной площадке в Нью-Йорке

25 июля 2026, 04:28 |
87
0
ВИДЕО. Звезда футбола неожиданно сыграл с фанами – без бутс и в штанах
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе удивил участников любительского матча в Нью-Йорке.

24-летний футболист неожиданно присоединился к игре, организованной на общественной площадке. При этом Олисе вышел на поле без бутс – в носках и свободных клетчатых штанах, которые мешали ему во время бега.

Несмотря на необычную экипировку, француз продемонстрировал свою технику и несколько раз попытался пробить фирменным ударом с левой ноги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Он обыгрывает нас даже в носках», – пошутили организаторы матча после публикации видео. По окончании игры звезда «Баварии» сфотографировался вместе с участниками.

Олисе оказался в Нью-Йорке вскоре после завершения чемпионата мира, на котором записал на свой счет семь результативных передач за сборную Франции.

По теме:
ФОТО. Внучка Дональда Трампа заинтересовалась Жоау Феликсом
ФОТО. Винисиус и Терри Крюс позвали Холанда повторить вирусный мем
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
видео Майкл Олисе Бавария сборная Франции по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Футбол | 24 июля 2026, 09:55 3
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании
Жирона сказала «нет» Цыганкову. Виктора хотят титулованные клубы Испании

В услугах украинца заинтересованы «Валенсия» и «Севилья»

Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Теннис | 24 июля 2026, 20:07 6
Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Ангелина в трех сетах проиграла Тамаре Корпач в матче 1/4 финала

Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Футбол | 24.07.2026, 08:41
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
Футбол | 25.07.2026, 02:43
«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
«Нам завидуют». Президент Аргентины ответил критикам после скандального ЧМ
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 24.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
24.07.2026, 12:07 95
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем