ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все

В социальных сетях стало вирусным видео драки между двумя футболистами юношеской сборной Англии U-16.

Инцидент произошел еще в октябре 2025 года во время тренировочного сбора команды в турецком Сиде, однако запись появилась в интернете только сейчас.

На кадрах игроки обмениваются ударами, а один из них хватает соперника за шею и бросает на пол. Находившиеся рядом партнеры не остановили конфликт: некоторые снимали происходящее на телефоны и подбадривали участников драки.

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Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что знала об инциденте и быстро урегулировала ситуацию. Имена несовершеннолетних футболистов не разглашаются.

Председатель «Питерборо» Дарраг Макантони раскритиковал игроков, которые вместо вмешательства снимали драку, а также человека, опубликовавшего видео.