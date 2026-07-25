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25 июля 2026, 03:16 | Обновлено 25 июля 2026, 03:18
97
0

ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все

Скандальная запись из гостиничного номера появилась в сети

25 июля 2026, 03:16 | Обновлено 25 июля 2026, 03:18
97
0
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
X. Футболисты сборной Англии U-16
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В социальных сетях стало вирусным видео драки между двумя футболистами юношеской сборной Англии U-16.

Инцидент произошел еще в октябре 2025 года во время тренировочного сбора команды в турецком Сиде, однако запись появилась в интернете только сейчас.

На кадрах игроки обмениваются ударами, а один из них хватает соперника за шею и бросает на пол. Находившиеся рядом партнеры не остановили конфликт: некоторые снимали происходящее на телефоны и подбадривали участников драки.

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Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что знала об инциденте и быстро урегулировала ситуацию. Имена несовершеннолетних футболистов не разглашаются.

Председатель «Питерборо» Дарраг Макантони раскритиковал игроков, которые вместо вмешательства снимали драку, а также человека, опубликовавшего видео.

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Максим Лапченко Источник: talkSPORT
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