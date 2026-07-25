ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
Скандальная запись из гостиничного номера появилась в сети
В социальных сетях стало вирусным видео драки между двумя футболистами юношеской сборной Англии U-16.
Инцидент произошел еще в октябре 2025 года во время тренировочного сбора команды в турецком Сиде, однако запись появилась в интернете только сейчас.
На кадрах игроки обмениваются ударами, а один из них хватает соперника за шею и бросает на пол. Находившиеся рядом партнеры не остановили конфликт: некоторые снимали происходящее на телефоны и подбадривали участников драки.
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Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что знала об инциденте и быстро урегулировала ситуацию. Имена несовершеннолетних футболистов не разглашаются.
Председатель «Питерборо» Дарраг Макантони раскритиковал игроков, которые вместо вмешательства снимали драку, а также человека, опубликовавшего видео.
One of the England youth teams having a fight whilst on national duty AND all their teammates record...— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) July 22, 2026
Firstly all the teammates are a disgrace for not breaking it up.
Also who has let this loose on the internet for everyone to see? 🤔 https://t.co/hwQBQfjap8
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