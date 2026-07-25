ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ

Онлайн-петиция с требованием навсегда отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионатах мира стала вирусной в социальных сетях.

По данным организаторов кампании Argentina Out, обращение поддержали 23 316 108 человек примерно из 170 стран. Заявленное количество подписей почти достигло мирового рекорда: кампанию Jubilee 2000 в свое время поддержали более 24,3 миллиона человек.

Авторы петиции обвинили ФИФА и арбитров в предвзятом отношении в пользу Лионеля Месси и сборной Аргентины во время чемпионата мира 2026 года.

«Зачем другим сборным участвовать, если победитель известен заранее? Исключите Аргентину и дайте всем остальным честный шанс», — говорилось в обращении.

Особенно резко недовольство болельщиков усилилось после скандальных эпизодов с участием аргентинских футболистов и представителей тренерского штаба. После финала чемпионата мира против Испании ФИФА начала расследование стычек, в которых фигурировали Науэль Молина, Леандро Паредес, Тьяго Альмада и ассистент главного тренера Роберто Айяла.

При этом Аргентина не смогла защитить титул чемпиона мира. В финальном матче команда Лионеля Скалони уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

После завершения турнира организаторы закрыли петицию и опубликовали сообщение: «ФИФА нас проигнорировала, но Испания выполнила обещание. Спасибо, Испания».

Петиция не имеет юридической силы и не может напрямую повлиять на решения ФИФА. Организация официально не сообщала о возможном отстранении Аргентины от будущих турниров. Также стоит отметить, что заявленные 23,3 миллиона подписей указаны самой кампанией и не были независимо подтверждены.