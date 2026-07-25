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25 июля 2026, 00:51 | Обновлено 25 июля 2026, 00:54
233
0

ФОТО. Эндрик удивил выбором имени для будущего сына

Ребенка бразильского футболиста будут звать Кендрик

25 июля 2026, 00:51 | Обновлено 25 июля 2026, 00:54
233
0
ФОТО. Эндрик удивил выбором имени для будущего сына
Instagram. Эндрик и Габриэли Миранда
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Футболист «Реала» и сборной Бразилии Эндрик и его супруга Габриэли Миранда раскрыли имя своего будущего сына.

Пара организовала роскошный baby shower в Сан-Паулу, на котором собрались родственники и друзья. Во время праздника стало известно, что первенца супругов будут звать Кендрик.

Выбранное имя сразу привлекло внимание болельщиков, поскольку оно практически полностью повторяет имя самого футболиста – Эндрик. Родители лишь добавили к нему первую букву «К».

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При этом Эндрик и Габриэли пока публично не объяснили, почему остановились именно на таком варианте. В социальных сетях пользователи также начали шутить о возможной связи имени ребенка с американским рэпером Кендриком Ламаром, однако подтверждений этой версии нет.

О беременности Габриэли пара объявила в апреле 2026 года. Для Эндрика и его супруги это будет первый ребенок.

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фото Эндрик Реал Мадрид lifestyle сборная Бразилии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: CNN Brasil
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