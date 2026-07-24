Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена
Козик продолжит играть за «Колос»
Донецкий «Шахтер» определился с будущим центрального защитника Эдуарда Козика. Следующий сезон 23-летний футболист также проведет в составе «Колоса».
По информации ТаТоТаке, клубы достигли окончательной договоренности о продлении договора аренды. Таким образом, Козик и в дальнейшем будет выступать за команду из Ковалевки.
В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Колоса». Он провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Ранее сообщалось, что ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.
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