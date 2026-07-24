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  4. Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 22:56 |
2187
0

Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена

Козик продолжит играть за «Колос»

24 июля 2026, 22:56 |
2187
0
Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Козик
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Донецкий «Шахтер» определился с будущим центрального защитника Эдуарда Козика. Следующий сезон 23-летний футболист также проведет в составе «Колоса».

По информации ТаТоТаке, клубы достигли окончательной договоренности о продлении договора аренды. Таким образом, Козик и в дальнейшем будет выступать за команду из Ковалевки.

В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Колоса». Он провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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