Шахтер оформил трансфер украинца. Эпопея завершена

Донецкий «Шахтер» определился с будущим центрального защитника Эдуарда Козика. Следующий сезон 23-летний футболист также проведет в составе «Колоса».

По информации ТаТоТаке, клубы достигли окончательной договоренности о продлении договора аренды. Таким образом, Козик и в дальнейшем будет выступать за команду из Ковалевки.

В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Колоса». Он провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.