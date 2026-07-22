Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Галонский может перейти в «Верес»
Ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.
По информации «ТаТоТаке», 19-летний защитник перейдет в команду Олега Шандрука на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на завершающем этапе.
Галонский является воспитанником академии «Шахтера». В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей за команду U-19 в чемпионате Украины, отличившись одним голом.
Также защитник выступал в Юношеской лиге УЕФА, где сыграл семь матчей, записав в свой актив гол и результативную передачу. В прошлом сезоне «Шахтер» U-19 стал чемпионом Украины, опередив киевское «Динамо» на три очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный француз раскритиковал действия Энцо Фернандеса
Американец раскритиковал Гарсию