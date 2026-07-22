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  4. Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 05:02 |
1541
0

Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере

Галонский может перейти в «Верес»

22 июля 2026, 05:02 |
1541
0
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
ФК Шахтер. Валентин Галонский
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Ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.

По информации «ТаТоТаке», 19-летний защитник перейдет в команду Олега Шандрука на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на завершающем этапе.

Галонский является воспитанником академии «Шахтера». В сезоне 2025/26 он провел 19 матчей за команду U-19 в чемпионате Украины, отличившись одним голом.

Также защитник выступал в Юношеской лиге УЕФА, где сыграл семь матчей, записав в свой актив гол и результативную передачу. В прошлом сезоне «Шахтер» U-19 стал чемпионом Украины, опередив киевское «Динамо» на три очка.

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Валентин Галонский Верес Ровно Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы аренда игрока ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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