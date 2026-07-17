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  4. Президент клуба УПЛ: «Билеты не компенсируют те расходы, которые мы несем»
Украина. Первая лига
17 июля 2026, 23:29 |
162
0

Президент клуба УПЛ: «Билеты не компенсируют те расходы, которые мы несем»

Иван Надеин из Вереса объявил о возможном увеличении цен на билеты

17 июля 2026, 23:29 |
162
0
Президент клуба УПЛ: «Билеты не компенсируют те расходы, которые мы несем»
НК Верес. Иван Надеин
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Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин объявил о возможном повышении цен на билеты:

«На самом деле цены на всё сильно растут. Сегодня мы полностью содержат стадион, покрываем все расходы, связанные со стадионом. И, к сожалению, билеты даже не компенсируют те наши расходы, которые мы сегодня несем.

Это расходы и на поле, и на территорию, и на какие-то ремонты, и особенно на электроэнергию. Поэтому, к сожалению, вся эта нагрузка сегодня ложится на клуб.

Поэтому я считаю, что билеты придется индексировать, но, опять же, решение должен принять Наблюдательный совет. Поэтому пока что мы остаемся, как минимум, при этих ценах до следующего заседания».

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты финансы
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
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