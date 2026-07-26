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  4. Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 07:02 |
3700
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Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо

Матвей хочет попробовать свои силы за рубежом

26 июля 2026, 07:02 |
3700
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Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает следить за нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко, несмотря на то, что футболист недавно продлил контракт со столичным клубом.

Об этом сообщил турецкий журналист Алтунтерим. По его словам, в «Галатасарае» заранее знали, что «Динамо» оформит новый договор с 19-летним нападающим, поэтому подписание контракта не стало для турецкой стороны неожиданностью.

В то же время источник утверждает, что сам Пономаренко настаивает на смене клуба уже этим летом, даже несмотря на то, что продлил контракт. Однако руководство «Динамо» не намерено отпускать перспективного нападающего по заниженной цене и оценивает его трансфер в 25 миллионов евро.

В «Галатасарае» считают такую сумму слишком высокой. В клубе отмечают, что футболист ещё не выступал за пределами Украины, поэтому его потенциал на международном уровне пока остаётся непроверенным.

В то же время журналист убежден, что турецкому гранду стоит рискнуть. По его мнению, компромиссом могла бы стать сделка на 18–20 миллионов евро с дополнительными бонусами.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Вологі фантазії  турків
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Турция не вариант для начала европейской карьеры.Матвей стоит намного большего.
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