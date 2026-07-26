Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо

Турецкий «Галатасарай» продолжает следить за нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко, несмотря на то, что футболист недавно продлил контракт со столичным клубом.

Об этом сообщил турецкий журналист Алтунтерим. По его словам, в «Галатасарае» заранее знали, что «Динамо» оформит новый договор с 19-летним нападающим, поэтому подписание контракта не стало для турецкой стороны неожиданностью.

В то же время источник утверждает, что сам Пономаренко настаивает на смене клуба уже этим летом, даже несмотря на то, что продлил контракт. Однако руководство «Динамо» не намерено отпускать перспективного нападающего по заниженной цене и оценивает его трансфер в 25 миллионов евро.

В «Галатасарае» считают такую сумму слишком высокой. В клубе отмечают, что футболист ещё не выступал за пределами Украины, поэтому его потенциал на международном уровне пока остаётся непроверенным.

В то же время журналист убежден, что турецкому гранду стоит рискнуть. По его мнению, компромиссом могла бы стать сделка на 18–20 миллионов евро с дополнительными бонусами.