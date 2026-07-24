Клуб Серии А запретит игру головой на тренировках в академии

Академия «Комо» вводит новые правила для юных футболистов, направленные на поддержание здоровья мозга и развитие игроков

Изменения отражают простую идею: сначала защитить юных игроков, а затем обучать навыку контролируемым образом, когда они будут готовы. В самом юном возрасте основное внимание будет уделяться большему времени с мячом, принятию решений, более эффективному игровому времени и четкому пути, который шаг за шагом развивает уверенность и технику.

Рафаэль Варан, член Совета по образованию «Комо», прокомментировал: «Я уже несколько раз говорил о необходимости серьезно относиться к ударам головой в футболе и об абсолютной необходимости защищать наших детей. Этот подход снижает ненужные контакты в самом раннем возрасте, когда мозг еще развивается».

Дети смогут играть головой только с 12 лет (сначала не более пяти ударов головой за тренировку).