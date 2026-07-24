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  4. Клуб Серии А запретит игру головой на тренировках в академии
Италия
24 июля 2026, 21:38 |
459
0

Клуб Серии А запретит игру головой на тренировках в академии

«Комо» работает на поддержание здоровья мозга и развитие игроков

24 июля 2026, 21:38 |
459
0
Клуб Серии А запретит игру головой на тренировках в академии
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Академия «Комо» вводит новые правила для юных футболистов, направленные на поддержание здоровья мозга и развитие игроков

Изменения отражают простую идею: сначала защитить юных игроков, а затем обучать навыку контролируемым образом, когда они будут готовы. В самом юном возрасте основное внимание будет уделяться большему времени с мячом, принятию решений, более эффективному игровому времени и четкому пути, который шаг за шагом развивает уверенность и технику.

Рафаэль Варан, член Совета по образованию «Комо», прокомментировал: «Я уже несколько раз говорил о необходимости серьезно относиться к ударам головой в футболе и об абсолютной необходимости защищать наших детей. Этот подход снижает ненужные контакты в самом раннем возрасте, когда мозг еще развивается».

Дети смогут играть головой только с 12 лет (сначала не более пяти ударов головой за тренировку).

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Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Рафаэль Варан
Руслан Полищук Источник
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