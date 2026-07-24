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Лига конференций
24 июля 2026, 20:43 |
133
0

Игрок Полесья: «Мы едем в Данию только за победой»

Олег Федор заявил, что игра в Кошице придала команде уверенности

24 июля 2026, 20:43 |
133
0
Игрок Полесья: «Мы едем в Данию только за победой»
ФК Полесье. Олег Федор
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Полузащитник «Полесья» Олег Федор прокомментировал ничью в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «Копенгагена» – 3:3.

– Признайся честно, о таком дне рождения ты мечтал?

– Всегда хочется желать лучшего. И, как я уже сказал, показали довольно хорошую игру, создали много моментов, и жаль, что не удалось реализовать многие из них, потому что на самом деле наиграли на очень много голов и могли с таким, я бы сказал, уверенным преимуществом ехать на ответный матч.

– Есть какое-то объяснение, почему при таком количестве созданных моментов не удалось реализовать больше?

– Это, наверное, больше психологические моменты. Настрой... концентрация. Хотя я не могу сказать, что мы не были настроены на сегодняшнюю игру. Не знаю, может, какое-то значение матча немного давило.

– После этого матча вы поняли, что с такой командой можно играть и такую команду можно побеждать?

– 100%. Это дало нам понимание и веру, что мы едем в Данию только за победой.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Олег Федор Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье Полесье - Копенгаген
Иван Чирко Источник: ФК Полесье
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