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Испания
24 июля 2026, 20:39 |
454
0

Барселона пошла против традиций на Кубке Гампера

Каталонский клуб впервые сыграет на турнире против африканской и арабской команды

24 июля 2026, 20:39 |
454
0
Барселона пошла против традиций на Кубке Гампера
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона
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Египетский клуб «Аль-Ахли» объявил о достижении соглашения с «Барселоной» о проведении товарищеского матча за Кубок Жоана Гампера. Игра запланирована на 19 августа на стадионе «Камп Ноу».

Это произошло после того, как «Барселона» заключила постоянный контракт с молодым нападающим «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом, который был арендован каталонцами во второй половине прошлого сезона.

Трофей Жоана Гампера – это ежегодный турнир «Барселоны», на котором перед началом нового сезона команда представляет болельщикам свой основной состав. Впервые проведенный в 1966 году с участием четырех команд, турнир с 1997 года перешел на формат с двумя командами.

«Аль-Ахли» войдет в историю как первая арабская и африканская команда, выбранная для противостояния «Барселоне» в борьбе за Трофей Жоана Гампера. Все предыдущие участники представляли клубы из Европы, Южной Америки и Северной Америки.

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Аль-Ахли Каир Барселона Кубок Жоана Гампера
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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