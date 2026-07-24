Барселона пошла против традиций на Кубке Гампера

Египетский клуб «Аль-Ахли» объявил о достижении соглашения с «Барселоной» о проведении товарищеского матча за Кубок Жоана Гампера. Игра запланирована на 19 августа на стадионе «Камп Ноу».

Это произошло после того, как «Барселона» заключила постоянный контракт с молодым нападающим «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом, который был арендован каталонцами во второй половине прошлого сезона.

Трофей Жоана Гампера – это ежегодный турнир «Барселоны», на котором перед началом нового сезона команда представляет болельщикам свой основной состав. Впервые проведенный в 1966 году с участием четырех команд, турнир с 1997 года перешел на формат с двумя командами.

«Аль-Ахли» войдет в историю как первая арабская и африканская команда, выбранная для противостояния «Барселоне» в борьбе за Трофей Жоана Гампера. Все предыдущие участники представляли клубы из Европы, Южной Америки и Северной Америки.