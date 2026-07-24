Следующий соперник Шахтера – клуб из Саудовской Аравии. Как играли раньше?

25 июля донецкий Шахтер сыграет свой четвертый матч на предсезонном сборе в Словении.

После поединков против трех хорватских команд (Рудеш – 5:0, Славен Белупо – 2:2, Горица – 2:0) горняки сыграют против клуба Аль-Ула, представителя Саудовской Аравии.

Ранее Шахтер в товарищеских матчах пять раз встречался с саудовскими клубами.

Вспомним, с кем играли горняки и с какими результатами закончились предварительные встречи с командами из Саудовской Аравии.

Товарищеские матчи донецкого Шахтера против команд из Саудовской Аравии