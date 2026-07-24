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  4. Следующий соперник Шахтера – клуб из Саудовской Аравии. Как играли раньше?
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 19:26 | Обновлено 24 июля 2026, 19:27
96
0

Следующий соперник Шахтера – клуб из Саудовской Аравии. Как играли раньше?

В истории донецкого клуба было 5 матчей против представителей Саудовской Аравии

24 июля 2026, 19:26 | Обновлено 24 июля 2026, 19:27
96
0
Следующий соперник Шахтера – клуб из Саудовской Аравии. Как играли раньше?
ФК Шахтер
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25 июля донецкий Шахтер сыграет свой четвертый матч на предсезонном сборе в Словении.

После поединков против трех хорватских команд (Рудеш – 5:0, Славен Белупо – 2:2, Горица – 2:0) горняки сыграют против клуба Аль-Ула, представителя Саудовской Аравии.

Ранее Шахтер в товарищеских матчах пять раз встречался с саудовскими клубами.

Вспомним, с кем играли горняки и с какими результатами закончились предварительные встречи с командами из Саудовской Аравии.

Товарищеские матчи донецкого Шахтера против команд из Саудовской Аравии

  • 2026: Аль-Ула
  • 2022: Аль-Фатех – 1:3 (М. Мудрик)
  • 2022: Аль-Фатех – 5:0 (Д. Сикан (2), В. Вакула, С. Кривцов, Л. Траоре)
  • 2022: Аль-Адала – 1:0 (автогол)
  • 2013: Аль-Хиляль – 3:2 (Г. Мхитарян, Р. Рац, Тайсон)
  • 2011: Аль-Хиляль – 1:3 (Л. Адриану)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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