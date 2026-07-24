ПЕДРИНЬО: «Всегда приятно отличиться результативными действиями»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педрино прокомментировал победу над хорватской «Горицей» (2:0) в товарищеском матче.

– «Шахтер» одержал победу в контрольном матче, а ты отличился забитым голом и голевой передачей. Можешь ли ты рассказать о своих эмоциях и подвести итоги этого матча?

– Всегда приятно отличиться результативными действиями, даже несмотря на то, что это товарищеский матч. Очень важно в контексте нашей эволюции, роста, вектора, в котором мы стараемся двигаться как команда, одерживать победы. Это хорошая привычка, которой мы стараемся придерживаться. Поэтому, учитывая и личную результативность, и командный успех, я очень рад.

– Как бы ты мог описать свои действия в обоих голевых эпизодах?

– Что касается первого гола, то мы доминировали над мячом, пытались продвигаться вперёд, и, если не ошибаюсь, Алиссон отдал мне пас после того, как сам получил мяч между линиями и провёл его. Мне оставалось только пробить. Я заметил, что вратарь двигался так, что в противоходе ему было бы трудно отбить удар, поэтому прицелился и, к счастью, сумел превратить этот момент в гол. Что касается второго, то это стандартная ситуация, которую мы отрабатываем на тренировках. Оставалось подать, и Алиссон буквально нашел головой этот мяч — так мы и сумели отличиться.

– Ты пропустил прошлый матч. По каким причинам?

– Только для того, чтобы сберечься. Насыщенная предсезонная подготовка, и тренерский штаб предоставил мне возможность отдохнуть, чтобы подойти в более оптимальной форме уже непосредственно к старту предстоящего сезона. Кроме того, мы убили двух зайцев, поскольку дали возможность другим футболистам, которые также нуждаются в игровой практике, набраться уверенности – выйти на поле в том матче, почувствовать дух конкурентной борьбы. Считаю, что это отличная возможность и для меня немного отдохнуть и сберечь силы, и для других игроков на моей позиции – получить шанс проявить себя.

– А вообще ощущается ли сейчас накопленная усталость?

– Да, думаю, вы успели заметить, что в этих предсезонных матчах мы немного медленнее, чем обычно, возможно, физически не так выносливы, как к этому привыкли зрители. Однако это вполне нормальное явление, ведь тренировочный процесс на сборах запланирован таким образом, чтобы позже вывести нас на пик формы. Мы действительно много бегали, проделали немало физической, силовой и тактической работы, поэтому это сейчас немного сказывается на нашей свежести в спаррингах. Однако это неотъемлемый компонент подготовки к сезону.

– Ты являешься лидером молодых бразильцев, которые всегда прислушиваются к твоим советам. Можешь рассказать нашим болельщикам, как проходит адаптация двух игроков – Бруниньо и Райана Роберто? Как именно, опираясь на собственный опыт, помогаешь им акклиматизироваться в коллективе?

– Спасибо за статус лидера, которым вы меня удостоили. Действительно, стараюсь занимать такую позицию по отношению к молодым бразильцам, делиться собственным опытом. Прекрасно понимаю ситуацию, в которой они находятся, поскольку тоже через это проходил: они оказались в совершенно другой стране, в совершенно другой игровой модели. Прежде всего им нужна поддержка, какая-то подсказка, чтобы с ними поделились опытом, что мы и стараемся делать. Не только я, но и каждый из тех игроков, которые дольше находятся в нашем коллективе. Самое важное для них сейчас – понимать, что они ещё молоды, находятся в процессе становления, учатся, могут ошибаться и будут ошибаться. Это совершенно нормально. Главное — как они будут реагировать на ошибки и как быстро будут пытаться их исправить. Поэтому это, пожалуй, самый ценный совет, который я могу им сейчас дать. Мне действительно нравится, как они адаптируются в клубе, как вливаются в коллектив, и я вижу в них большой потенциал и хорошее будущее.

– Насколько команда уже готова к старту сезона и первым официальным матчам?

– Как я уже подчеркнул в предыдущих ответах, несмотря на нашу общую усталость сейчас, мы функционально готовы к началу нового сезона. К моменту начала официальных матчей мы будем в лучшей физической форме и, конечно же, будем выкладываться на все 100 процентов, чтобы порадовать болельщиков лучшими результатами.