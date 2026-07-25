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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 08:02 |
1612
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Стало известно, кто получает самую высокую зарплату в Шахтере

В тройку вошли Педриньо, Траоре и Матвиенко

25 июля 2026, 08:02 |
1612
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Стало известно, кто получает самую высокую зарплату в Шахтере
ФК Шахтер
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Журналист Игорь Бурбас рассказал, кто, по его информации, получает самую высокую зарплату в донецком «Шахтере».

По информации источника, в тройку самых высокооплачиваемых игроков «горняков» входят полузащитник Педриньо, нападающий Лассина Траоре и защитник Николай Матвиенко.

Инсайдер отметил, что каждый из них зарабатывает около 1,5 миллиона евро в год. Суммы могут несколько отличаться, однако именно эта тройка имеет самые крупные контракты в команде.

Ранее сообщалось, что ровенский «Верес» в ближайшее время может оформить трансфер защитника донецкого «Шахтера» Валентина Галонского.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Лассина Траоре Николай Матвиенко зарплаты
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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