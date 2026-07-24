Олейникова снялась с четвертьфинального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
Александра не сыграет против Аванесян в 1/4 финала грунтовых соревнований в Германии
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) снялась с грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
24 июля украинка должна была встретиться с Элиной Аванесян (Армения, WTA 208), но поединок не состоится. Причина – небольшая травма живота и цель восстановиться до хардовой серии.
Олейникова в Гамбурге была посеяна под первым номером. В Германии Александра одержала две победы, одолев Насташу Шунк и Лейру Ромеро Гормаз.
Аванесян в полуфинале Гамбурге сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондар (WTA 97).
Украину в Гамбурге продолжит представлять Ангелина Калинина. 24 июля Калинина (вторая сеяная) встретится с Тамарой Корпач.
Комментарий Олейниковой касательно ее снятия с турнира в Гамбурге:
«Друзья! К сожалению, после двух интенсивных недель, полон борьбы и тяжелых матчей, мое тело дало четкий сигнал, что необходимо поставить в приоритет восстановления.
Очень жаль так заканчивать такой отличный турнир, но я надеюсь вернуться сюда в следующем году! Благодарим всех за атмосферу и поддержку. Буду набираться сил и делать все возможное, чтобы подойти к Торонто здоровой и в лучшей возможной форме!»
Unfortunately Oleksandra Oliynykova has to withdraw from her quarter-final match against Elina Avanesyan due to an abdominal injury. Get well soon, Oleksandra! 😕🤞 pic.twitter.com/T06PgupIgN— MSC Ladies Hamburg Open (@hamburgopen) July 24, 2026
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