ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб объявил о подписании контракта с Пономаренко

Испанский клуб «Реал Мурсия» объявил о подписании контракта с украинским голкипером Борисом Пономаренко. 20-летний футболист присоединился к команде «Реал Мурсия Империал», которая в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде RFEF.

Пономаренко перешел в новый клуб из «Эльче», где в прошлом сезоне входил в состав резервной команды «Эльче Илиситано», которая также выступала в Сегунде RFEF.

До переезда в Испанию украинский вратарь набирался опыта в различных европейских академиях. В частности, он выступал за венгерскую «Кишварду», а также украинский «Мункач».