ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб объявил о подписании контракта с Пономаренко
Борис перешел в «Реал Мурсия»
Испанский клуб «Реал Мурсия» объявил о подписании контракта с украинским голкипером Борисом Пономаренко. 20-летний футболист присоединился к команде «Реал Мурсия Империал», которая в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде RFEF.
Пономаренко перешел в новый клуб из «Эльче», где в прошлом сезоне входил в состав резервной команды «Эльче Илиситано», которая также выступала в Сегунде RFEF.
До переезда в Испанию украинский вратарь набирался опыта в различных европейских академиях. В частности, он выступал за венгерскую «Кишварду», а также украинский «Мункач».
IMPERIAL | 🆕 𝗙𝗜𝗖𝗛𝗔𝗝𝗘— Cantera Grana (@canteragrana) July 24, 2026
🧤 𝗕𝗢𝗥𝗬𝗦 𝗣𝗢𝗡𝗢𝗠𝗔𝗥𝗘𝗡𝗞𝗢, nuevo guardameta para el filial
➡️ Llega procedente de Elche C.F.
🔗 https://t.co/O3ZFXdQrjW
🇺🇦 ¡Bienvenido a la #CanteraGrana! pic.twitter.com/PhpWsWFH3N
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