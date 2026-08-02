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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб объявил о подписании контракта с Пономаренко
Испания
02 августа 2026, 22:42 |
696
2

ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб объявил о подписании контракта с Пономаренко

Борис перешел в «Реал Мурсия»

02 августа 2026, 22:42 |
696
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ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб объявил о подписании контракта с Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Пономаренко
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Испанский клуб «Реал Мурсия» объявил о подписании контракта с украинским голкипером Борисом Пономаренко. 20-летний футболист присоединился к команде «Реал Мурсия Империал», которая в сезоне 2026/27 будет выступать в Сегунде RFEF.

Пономаренко перешел в новый клуб из «Эльче», где в прошлом сезоне входил в состав резервной команды «Эльче Илиситано», которая также выступала в Сегунде RFEF.

До переезда в Испанию украинский вратарь набирался опыта в различных европейских академиях. В частности, он выступал за венгерскую «Кишварду», а также украинский «Мункач».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Маркетинг в справі , бо процентів 99 подумали про Матвія
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Ай Олійченко моє ти сонечко))))
ПРОДОВЖУЙ НЕ ЗУПИНЯЙСЯ........
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