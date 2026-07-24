Будет серьезная конкуренция. Европейский гранд заинтересовался Луниным

Туринский «Ювентус» заинтересовался украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает Juve Live.

По информации источника, итальянский гранд оценивает целесообразность трансфера 27-летнего голкипера «сливочных», но потенциальное соглашение во многом будет зависеть от финансовых запросов испанского клуба.

В сезоне-2025/26 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется другим вратарем сборной Украины – Анатолием Трубиным.