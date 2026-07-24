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Испания
24 июля 2026, 13:58 | Обновлено 24 июля 2026, 13:59
986
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Будет серьезная конкуренция. Европейский гранд заинтересовался Луниным

Вратарь сборной Украины попал в сферу интересов Ювентуса

24 июля 2026, 13:58 | Обновлено 24 июля 2026, 13:59
986
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Будет серьезная конкуренция. Европейский гранд заинтересовался Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Туринский «Ювентус» заинтересовался украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает Juve Live.

По информации источника, итальянский гранд оценивает целесообразность трансфера 27-летнего голкипера «сливочных», но потенциальное соглашение во многом будет зависеть от финансовых запросов испанского клуба.

В сезоне-2025/26 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется другим вратарем сборной Украины – Анатолием Трубиным.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A Ювентус
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Уже не только олейченко про лунина пишет.
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там вже Трубін
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