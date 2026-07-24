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Чемпионат мира
24 июля 2026, 14:59 | Обновлено 24 июля 2026, 15:18
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Юрген КЛОПП: «Будете так себя вести – я сразу уйду из сборной Германии»

Наставник не готов терпеть плохое отношение со стороны СМИ

24 июля 2026, 14:59 | Обновлено 24 июля 2026, 15:18
1776
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Юрген КЛОПП: «Будете так себя вести – я сразу уйду из сборной Германии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что не собирается терпеть несправедливую критику, а также издевательства над ним и его семьей со стороны журналистов и болельщиков.

«Если вы (журналисты – прим) будете вести себя неподобающим образом, то я сразу уйду. Если не оставите в покое мою семью, то я уйду. Критикуйте, если что-то не работает – я готов работать над ошибками».

«Но все должно касаться только футбола и работы», – сказал Клопп.

Наставник подписал контракт до ЧМ-2030.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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