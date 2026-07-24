Чемпионат мира24 июля 2026, 14:59 | Обновлено 24 июля 2026, 15:18
1776
1
Юрген КЛОПП: «Будете так себя вести – я сразу уйду из сборной Германии»
Наставник не готов терпеть плохое отношение со стороны СМИ
24 июля 2026, 14:59 | Обновлено 24 июля 2026, 15:18
1776
Подпишитесь на новости Sport.ua
Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что не собирается терпеть несправедливую критику, а также издевательства над ним и его семьей со стороны журналистов и болельщиков.
«Если вы (журналисты – прим) будете вести себя неподобающим образом, то я сразу уйду. Если не оставите в покое мою семью, то я уйду. Критикуйте, если что-то не работает – я готов работать над ошибками».
«Но все должно касаться только футбола и работы», – сказал Клопп.
Наставник подписал контракт до ЧМ-2030.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Юрген Клопп возглавил сборную Германии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июля 2026, 09:02 11
Известный журналист о Месси
Футбол | 24 июля 2026, 08:41 40
Киевляне проиграли матч со счётом 2:3
Бокс | 24.07.2026, 09:35
Футбол | 23.07.2026, 22:48
Футбол | 24.07.2026, 14:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
то йди вже
Популярные новости
23.07.2026, 18:26 14
23.07.2026, 06:02 1
23.07.2026, 05:50 3
23.07.2026, 03:32
23.07.2026, 05:32 3
23.07.2026, 23:31 13
24.07.2026, 06:58 2