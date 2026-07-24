УСИК: «Тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда»
Эмоциональная речь Александра в раздевалке «Полесье»
Украинский боксер Александр Усик зашел в раздевалку «Полесья» после первого матча с «Копенгагеном» и произнёс зажигательную речь для мотивации футболистов.
В первом матче «волки» расписали боевую ничью с соперником (3:3) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Далее житомирян ждет ответный матч, который пройдёт 30 июля.
Александр присутствовал на матче в Кошице и сидел рядом с президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем. Напомним, что Усик занимает должность вице-президента клуба.
«И смелее. Некоторые из вас получают офигенный момент, и немного боятся. Но это нормально, мы команда. Чуть выше, слава Богу, дальше. Но потенциал, как сказал Петрович, тренер, невероятный. Смелее и увереннее.
Вы можете это сделать, просто у некоторых из нас, у людей, есть такой момент, что я немножко не буду это делать, ну вот неуверенность. Нифига, вы все уверенные, вы – тигры. Ну, в данном случае волки, потому что тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда. В цирке вообще их нет. Говорят, есть. Нет, то лайки.
Вы, ребята, невероятные. Офигенная игра, эмоции. Я слышал людей, но как спортсмен я понимаю, что вы можете забирать, потому что некоторые во второй тайм вышли и немножко как спали. Нифига. Спасибо вам», – сказал Усик.
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