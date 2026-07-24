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  4. УСИК: «Тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда»
Лига конференций
24 июля 2026, 14:55 |
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УСИК: «Тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда»

Эмоциональная речь Александра в раздевалке «Полесье»

24 июля 2026, 14:55 |
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УСИК: «Тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик
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Украинский боксер Александр Усик зашел в раздевалку «Полесья» после первого матча с «Копенгагеном» и произнёс зажигательную речь для мотивации футболистов.

В первом матче «волки» расписали боевую ничью с соперником (3:3) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Далее житомирян ждет ответный матч, который пройдёт 30 июля.

Александр присутствовал на матче в Кошице и сидел рядом с президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем. Напомним, что Усик занимает должность вице-президента клуба.

«И смелее. Некоторые из вас получают офигенный момент, и немного боятся. Но это нормально, мы команда. Чуть выше, слава Богу, дальше. Но потенциал, как сказал Петрович, тренер, невероятный. Смелее и увереннее.

Вы можете это сделать, просто у некоторых из нас, у людей, есть такой момент, что я немножко не буду это делать, ну вот неуверенность. Нифига, вы все уверенные, вы – тигры. Ну, в данном случае волки, потому что тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда. В цирке вообще их нет. Говорят, есть. Нет, то лайки.

Вы, ребята, невероятные. Офигенная игра, эмоции. Я слышал людей, но как спортсмен я понимаю, что вы можете забирать, потому что некоторые во второй тайм вышли и немножко как спали. Нифига. Спасибо вам», – сказал Усик.

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Копенгаген видео Александр Усик Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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