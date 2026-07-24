Динамо забило 100-й мяч на своем поле в Лиге Европе (Кубке УЕФА)

Гол 24-летнего полузащитника Владимира Бражко в матче с ПАОКом (2:3) оказался 100-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Киевляне стали вторым украинским клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа.

В родных стенах динамовцы забивали командам из 26 стран. При этом чаще других заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов из Франции – 10 раз, Англии – 8, Казахстана – 7, Болгарии, Португалии, Чехии, Швейцарии – по 6 и Турции – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Гол Дата Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 03.10.1973 1/32 Владимир ТРОШКИН Фредрикстад 15’(1:0) 4:0 10-й 19.09.1979 1/32 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО ЦСКА Сф 52’(2:1) 2:1 20-й 17.10.1989 1/16 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Баник 33’(1:0) 3:0 30-й 16.09.2010 ГТ Артем МИЛЕВСКИЙ БАТЭ 34’(1:1) 2:2 40-й 07.04.2011 1/4 Андрей ЯРМОЛЕНКО Брага 6’(1:0) 1:1 50-й 29.08.2013 КР4 Дьемерси МБОКАНИ Актобе 36’(3:0) 5:1 60-й 01.10.2014 ГТ Артем КРАВЕЦ Стяуа 66’(2:0) 3:1 70-й 19.03.2015 1/8 Лукаш ТЕОДОРЧИК Эвертон 35’(2:1) 5:2 80-й 14.09.2017 ГТ Дьемерси МБОКАНИ Скендербеу 65’(3:1) 3:1 90-й 08.11.2018 ГТ Виталий МИКОЛЕНКО Ренн 68’(2:0) 3:1 100-й 23.07.2026 КР2 Владимир БРАЖКО ПАОК 3’(1:0) 2:3

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.