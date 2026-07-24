Динамо забило 100-й мяч на своем поле в Лиге Европе (Кубке УЕФА)
Автором юбилейного гола стал Владимир Бражко
Гол 24-летнего полузащитника Владимира Бражко в матче с ПАОКом (2:3) оказался 100-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Киевляне стали вторым украинским клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа.
В родных стенах динамовцы забивали командам из 26 стран. При этом чаще других заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов из Франции – 10 раз, Англии – 8, Казахстана – 7, Болгарии, Португалии, Чехии, Швейцарии – по 6 и Турции – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.10.1973
|
1/32
|
Владимир ТРОШКИН
|
Фредрикстад
|
15’(1:0)
|
4:0
|
10-й
|
19.09.1979
|
1/32
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
ЦСКА Сф
|
52’(2:1)
|
2:1
|
20-й
|
17.10.1989
|
1/16
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Баник
|
33’(1:0)
|
3:0
|
30-й
|
16.09.2010
|
ГТ
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
БАТЭ
|
34’(1:1)
|
2:2
|
40-й
|
07.04.2011
|
1/4
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Брага
|
6’(1:0)
|
1:1
|
50-й
|
29.08.2013
|
КР4
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Актобе
|
36’(3:0)
|
5:1
|
60-й
|
01.10.2014
|
ГТ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Стяуа
|
66’(2:0)
|
3:1
|
70-й
|
19.03.2015
|
1/8
|
Лукаш ТЕОДОРЧИК
|
Эвертон
|
35’(2:1)
|
5:2
|
80-й
|
14.09.2017
|
ГТ
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Скендербеу
|
65’(3:1)
|
3:1
|
90-й
|
08.11.2018
|
ГТ
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Ренн
|
68’(2:0)
|
3:1
|
100-й
|
23.07.2026
|
КР2
|
Владимир БРАЖКО
|
ПАОК
|
3’(1:0)
|
2:3
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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