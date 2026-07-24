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Лига Европы
24 июля 2026, 13:27 | Обновлено 24 июля 2026, 13:33
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0

Динамо забило 100-й мяч на своем поле в Лиге Европе (Кубке УЕФА)

Автором юбилейного гола стал Владимир Бражко

24 июля 2026, 13:27 | Обновлено 24 июля 2026, 13:33
30
0
Динамо забило 100-й мяч на своем поле в Лиге Европе (Кубке УЕФА)
ФК Динамо. Владимир Бражко
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Гол 24-летнего полузащитника Владимира Бражко в матче с ПАОКом (2:3) оказался 100-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Киевляне стали вторым украинским клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа.

В родных стенах динамовцы забивали командам из 26 стран. При этом чаще других заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов из Франции – 10 раз, Англии – 8, Казахстана – 7, Болгарии, Португалии, Чехии, Швейцарии – по 6 и Турции – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Гол

Дата

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

03.10.1973

1/32

Владимир ТРОШКИН

Фредрикстад

15’(1:0)

4:0

10-й

19.09.1979

1/32

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

ЦСКА Сф

52’(2:1)

2:1

20-й

17.10.1989

1/16

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Баник

33’(1:0)

3:0

30-й

16.09.2010

ГТ

Артем МИЛЕВСКИЙ

БАТЭ

34’(1:1)

2:2

40-й

07.04.2011

1/4

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Брага

6’(1:0)

1:1

50-й

29.08.2013

КР4

Дьемерси МБОКАНИ

Актобе

36’(3:0)

5:1

60-й

01.10.2014

ГТ

Артем КРАВЕЦ

Стяуа

66’(2:0)

3:1

70-й

19.03.2015

1/8

Лукаш ТЕОДОРЧИК

Эвертон

35’(2:1)

5:2

80-й

14.09.2017

ГТ

Дьемерси МБОКАНИ

Скендербеу

65’(3:1)

3:1

90-й

08.11.2018

ГТ

Виталий МИКОЛЕНКО

Ренн

68’(2:0)

3:1

100-й

23.07.2026

КР2

Владимир БРАЖКО

ПАОК

3’(1:0)

2:3

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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