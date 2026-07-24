Экс-игрок сборной Украины: «Главное, что наши команды остаются в игре»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от первых поединков второго квалификационного раунда еврокубков с участием украинских команд.

– Хотя вчера наши не записали в свой актив побед в номинально родных стенах, однако я настроен оптимистично. Конечно, не стоит переоценивать значение первых матчей, но важно, что «Динамо», ЛНЗ и «Полесье» сохраняют шансы пробиться в следующий раунд.

– Все же, пожалуй, в самом плохом положении оказались киевляне, уступившие в польском Люблине греческому клубу ПАОК – 2:3.

– Я так не считаю, шансы – 50 на 50. Думаю, что в Люблине динамовцы заслуживали лучшей доли. Два первых пропущенных ими гола – это несчастный случай. С другой стороны, только Матвей Пономаренко мог не только сравнять счет, но и принести победу. Но Пономаренко снова подвела на международной арене реализация.

– Но после двух июльских поединков в Лиге Европы с румынской «Университатей» (Клуж) создалось впечатление, что динамовцы в защите стали более надежными.

– Здесь, скорее, просто румыны были значительно слабее греческой команды. Приходится констатировать, что центр обороны у киевлян остается очень уязвимым местом.

– Что помогло подопечным Игоря Костюка при счете 1:3 завладеть инициативой?

– Ребята проявили характер, пошли на пользу и замены. Очень досадно, что не сумели отыграться, хотя возможности для этого были.

Надеюсь, что доминирование в конце поединка должно помочь динамовцам в настройке на ответный матч в Салониках. Кстати, нужно быть готовым к провокациям со стороны местных болельщиков. Не следует забывать, что президентом и владельцем клуба ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди.

– Еще более урожайным на голы оказался поединок в Лиге конференций в словацком Кошице, где «Полесье» принимало датский «Копенгаген».

– «Полесье» не испугал статус соперника, не выбил из колеи и быстро пропущенный гол. Благодаря высокому прессингу подопечные Руслана Ротаня добились перелома, а готовность к тактическим ходам датчан по ходу противостояния позволяла усложнять им жизнь. Ощущались у «Полесья» тренерские наработки, и итог 3:3 следует признать справедливым, хотя мне до сих пор непонятно, как Олег Федор дважды промахнулся с убойных позиций.

Надеюсь, что через неделю «Полесью» удастся исправить прицел, а заполненные трибуны в Копенгагене будут только стимулировать их прыгнуть выше головы.

– А что скажете о «летнем» новичке «Полесье» Леонардо Андраде?

– В своей предыдущей команде – «Карабахе» – он поражал результативностью. Вчера Андраде ушел с поля без своего гола, но то, что легионер значительно разнообразил игру житомирской команды, однозначно.

– Держал в напряжении болельщиков и матч в Лиге конференций ЛНЗ – «Гент».

– На мой взгляд, черкащане были ближе к победе, чем именитый бельгийский клуб. Они продемонстрировали высокую физическую подготовку, агрессивность в переходной фазе. Приятно порадовало большое количество кроссов в их исполнении. Жаль, что не воспользовались удобными моментами у ворот соперника. Возможно, не хватило международного опыта, что в ключевые моменты вызывало нервозность у владений гостей. Но как для дебюта, подопечные Виталия Пономарева выглядели достойно.

Я не удивлюсь, если на следующей неделе для наших команд все сложится хорошо в ответных матчах, несмотря на то, что играть придется на выезде.

Ранее известный тренер похвалил ЛНЗ за матч против Гента в Лиге конференций.