Клопп стал только 11-м тренером сборной Германии за последние 62 года

59-летний немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии.

За последние 62 года Клопп стал только 11-м тренером национальной команды!

По этому поводу вспомним, какое количество матчей провели во главе сборной Германии предыдущие 10 тренеров.

Последние 10 тренеров сборной Германии/ФРГ