Германия24 июля 2026, 13:09 | Обновлено 24 июля 2026, 13:39
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Клопп стал только 11-м тренером сборной Германии за последние 62 года
Напомним, сколько матчей во главе немецкой сборной провели последние 10 тренеров
24 июля 2026, 13:09 | Обновлено 24 июля 2026, 13:39
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59-летний немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии.
За последние 62 года Клопп стал только 11-м тренером национальной команды!
По этому поводу вспомним, какое количество матчей провели во главе сборной Германии предыдущие 10 тренеров.
Последние 10 тренеров сборной Германии/ФРГ
- С 2026 года – Юрген Клопп
- 2023–2026 – Юлиан Нагельсманн, 37 матчей
- 2021–2023 – Ханси Флик, 25 матчей
- 2006–2021 – Йоахим Лев, 198 матчей
- 2004–2006 – Юрген Клинсман, 34 матча
- 2000–2004 – Руди Феллер, 53 матча
- 1998–2000 – Эрих Риббек, 24 матча
- 1990–1998 – Берти Фогтс, 102 матча
- 1984–1990 – Франц Бекенбауэр, 66 матчей
- 1978–1984 – Юпп Дерваль, 67 матчей
- 1964–1978 – Хельмут Шён, 139 матчей
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