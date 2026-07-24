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  4. Клопп стал только 11-м тренером сборной Германии за последние 62 года
Германия
24 июля 2026, 13:09 | Обновлено 24 июля 2026, 13:39
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0

Клопп стал только 11-м тренером сборной Германии за последние 62 года

Напомним, сколько матчей во главе немецкой сборной провели последние 10 тренеров

24 июля 2026, 13:09 | Обновлено 24 июля 2026, 13:39
104
0
Клопп стал только 11-м тренером сборной Германии за последние 62 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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59-летний немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии.

За последние 62 года Клопп стал только 11-м тренером национальной команды!

По этому поводу вспомним, какое количество матчей провели во главе сборной Германии предыдущие 10 тренеров.

Последние 10 тренеров сборной Германии/ФРГ

  • С 2026 года – Юрген Клопп
  • 2023–2026 – Юлиан Нагельсманн, 37 матчей
  • 2021–2023 – Ханси Флик, 25 матчей
  • 2006–2021 – Йоахим Лев, 198 матчей
  • 2004–2006 – Юрген Клинсман, 34 матча
  • 2000–2004 – Руди Феллер, 53 матча
  • 1998–2000 – Эрих Риббек, 24 матча
  • 1990–1998 – Берти Фогтс, 102 матча
  • 1984–1990 – Франц Бекенбауэр, 66 матчей
  • 1978–1984 – Юпп Дерваль, 67 матчей
  • 1964–1978 – Хельмут Шён, 139 матчей
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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