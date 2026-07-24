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Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 13:21 |
649
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел новый клуб для украинца, который не нужен Турану

Даниил Удод присоединился к катарскому клубу «Аль-Бидда», где будет играть на правах аренды

24 июля 2026, 13:21 |
649
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер нашел новый клуб для украинца, который не нужен Турану
ФК Аль-Бидда. Даниил Удод (слева)
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Защитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины U-19 Даниил Удод продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Катара.

В услугах 22-летнего футболиста был заинтересован клуб «Аль-Бидда», который провел успешные переговоры с «горняками» об аренде украинца на один сезон.

Удод не входил в планы главного тренера Арды Турана и не поехал с командой на тренировочные сборы, поэтому «Шахтер» искал для защитника новый вариант для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Даниил не играл из-за перенесенной операции на крестообразной связке. Последний раз защитник появлялся на поле 23 ноября 2024 года, когда играл на правах аренды за одесский «Черноморец».

В футболке «моряков» Удод провел 13 матчей. Катар не станет первым экзотическим опытом в карьере украинца – четыре года назад он играл за эмиратский «Аль-Айн».

«Аль-Бидда» по итогам прошлого сезона заняла последнее восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Катара.

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Николай Тытюк Источник: Instagram
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