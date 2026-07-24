Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Люсин не перейдет в «Черноморец»
Одесский «Черноморец» действительно проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Павлу Люсину.
По информации ТаТоТаке, одесский клуб обращался по поводу возможного перехода футболиста, однако в киевском клубе пока не планируют расставаться с перспективным полузащитником.
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк вместе с руководством клуба не намерен торопиться с решениями относительно будущего талантливого футболиста.
Люсин, со своей стороны, уже успел привлечь внимание выступлениями за сборную Украины U-19 на Евро-2026, где он вошел в символическую сборную, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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