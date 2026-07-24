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  4. Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 22:02 |
1725
2

Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение

Люсин не перейдет в «Черноморец»

24 июля 2026, 22:02 |
1725
2 Comments
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
ФК Динамо. Павел Люсин
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Одесский «Черноморец» действительно проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Павлу Люсину.

По информации ТаТоТаке, одесский клуб обращался по поводу возможного перехода футболиста, однако в киевском клубе пока не планируют расставаться с перспективным полузащитником.

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк вместе с руководством клуба не намерен торопиться с решениями относительно будущего талантливого футболиста.

Люсин, со своей стороны, уже успел привлечь внимание выступлениями за сборную Украины U-19 на Евро-2026, где он вошел в символическую сборную, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Черноморец Одесса трансферы УПЛ Павел Люсин
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Суперталант 🤦🏻‍♂️ який даун міг таке написати у заголовку статті? Ну крім Олійченка - ніхто
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0
Суперталанта тільки у суперклюб .... Чорноморець!
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-3
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