Готовится трансфер одного из главных бриллиантов Динамо

Одесский «Черноморец» заинтересован в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Павла Люсина.

По информации «Динамомании», клуб, который по итогам прошлого сезона вернулся в Украинскую Премьер-лигу, рассматривает возможность аренды молодого полузащитника.

В «Черноморце» хотят дать 19-летнему футболисту больше игровой практики на уровне элитного дивизиона. Люсин, в свою очередь, уже успел привлечь внимание выступлениями за сборную Украины U-19 на Евро-2026, где он попал в символическую сборную, забил один гол и отдал три результативные передачи.