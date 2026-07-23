Готовится трансфер одного из главных бриллиантов Динамо
Люсин может перейти в «Черноморец»
Одесский «Черноморец» заинтересован в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Павла Люсина.
По информации «Динамомании», клуб, который по итогам прошлого сезона вернулся в Украинскую Премьер-лигу, рассматривает возможность аренды молодого полузащитника.
В «Черноморце» хотят дать 19-летнему футболисту больше игровой практики на уровне элитного дивизиона. Люсин, в свою очередь, уже успел привлечь внимание выступлениями за сборную Украины U-19 на Евро-2026, где он попал в символическую сборную, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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