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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 20:48 |
548
0

Готовится трансфер одного из главных бриллиантов Динамо

Люсин может перейти в «Черноморец»

23 июля 2026, 20:48 |
548
0
Готовится трансфер одного из главных бриллиантов Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Павло Люсін
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Одесский «Черноморец» заинтересован в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Павла Люсина.

По информации «Динамомании», клуб, который по итогам прошлого сезона вернулся в Украинскую Премьер-лигу, рассматривает возможность аренды молодого полузащитника.

В «Черноморце» хотят дать 19-летнему футболисту больше игровой практики на уровне элитного дивизиона. Люсин, в свою очередь, уже успел привлечь внимание выступлениями за сборную Украины U-19 на Евро-2026, где он попал в символическую сборную, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока трансферы УПЛ Павел Люсин Черноморец Одесса
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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