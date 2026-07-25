Определен футболист, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук назвал футболиста «Динамо», который, по его мнению, получил самую низкую оценку за матч против «ПАОКа» (2:3).

«К нему нет никаких претензий по поводу самоотдачи — парень борется, выкладывается на 100%. Но качество принятия решений... В первом пропущенном голе сразу видна разница в классе. Скрыть слабого игрока в центре поля или в атаке ещё можно, но центрального защитника — невозможно. У всех есть недостатки, даже у Мбаппе и Месси, но работа тренера заключается в том, чтобы их нивелировать. У Кристиана же этих недостатков пока слишком много.

Интеллект футболиста измеряется тем, как он выбирает оптимальный вариант из нескольких возможных за долю секунды. Если игрок не способен быстро принять правильное решение — это игра наугад. Именно за скорость мышления в футболе платят большие деньги. Посмотрите, как играл Пау Кубарси на чемпионате мира. Испанец выделяется прежде всего своими решениями. Не столько техникой или игрой в отборе, сколько футбольным интеллектом», – сказал Федорчук.