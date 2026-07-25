Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен футболист, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Лига Европы
25 июля 2026, 04:32 |
221
0

Определен футболист, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Федорчук выделил Биловара

25 июля 2026, 04:32 |
221
0
Определен футболист, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук назвал футболиста «Динамо», который, по его мнению, получил самую низкую оценку за матч против «ПАОКа» (2:3).

«К нему нет никаких претензий по поводу самоотдачи — парень борется, выкладывается на 100%. Но качество принятия решений... В первом пропущенном голе сразу видна разница в классе. Скрыть слабого игрока в центре поля или в атаке ещё можно, но центрального защитника — невозможно. У всех есть недостатки, даже у Мбаппе и Месси, но работа тренера заключается в том, чтобы их нивелировать. У Кристиана же этих недостатков пока слишком много.

Интеллект футболиста измеряется тем, как он выбирает оптимальный вариант из нескольких возможных за долю секунды. Если игрок не способен быстро принять правильное решение — это игра наугад. Именно за скорость мышления в футболе платят большие деньги. Посмотрите, как играл Пау Кубарси на чемпионате мира. Испанец выделяется прежде всего своими решениями. Не столько техникой или игрой в отборе, сколько футбольным интеллектом», – сказал Федорчук.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «У Динамо в обороне был проходной двор»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
ФОТО. Сыгравший 45 минут в сезоне динамовец перенес операцию
Кристиан Биловар Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК Олег Федорчук
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Теннис | 24 июля 2026, 20:07 6
Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Калинина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Ангелина в трех сетах проиграла Тамаре Корпач в матче 1/4 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове

Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Футбол | 24.07.2026, 08:02
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
Футбол | 25.07.2026, 03:16
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
ВИДЕО. Игроки сборной Англии устроили драку в отеле – партнеры снимали все
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24.07.2026, 06:58
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Они нас провоцировали. Нас успокаивали игроки ПАОКа»
24.07.2026, 10:10 14
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
О «породе» Пономаренко и альтруизме Герреро. 11 мыслей после матча Динамо
24.07.2026, 12:07 95
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем