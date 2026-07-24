Защитник ПАОКа отказался играть против Динамо в матче Лиги Европы

В четверг, 23 июля, состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» потерпело поражение от греческого ПАОКа со счетом 2:3.

В этом противостоянии не играл опытный бывший защитник сборной Шотландии Грег Тейлор, который отказался выходить на поле и попросил главного тренера не включать его в заявку.

По информации греческой прессы, перед игрой с «Динамо» защитник сообщил, что столкнулся с личными проблемами, которые не позволяют ему сохранять абсолютную концентрацию, необходимую для такой важной игры.

Этот вопрос был учтен представителями ПАОКа, которые в сотрудничестве с футболистом решили, что для всех сторон будет лучше воздержаться от участия в матче против украинцев.

В прошлом сезоне Тейлор провел 18 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В активе футболиста – 14 игр в составе сборной Шотландии.