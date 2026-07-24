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Лига Европы
24 июля 2026, 11:21 |
1807
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Защитник ПАОКа отказался играть против Динамо в матче Лиги Европы

Опытный шотландский защитник Грег Тейлор не вышел на поле из-за личных проблем

24 июля 2026, 11:21 |
1807
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Защитник ПАОКа отказался играть против Динамо в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Грег Тейлор
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В четверг, 23 июля, состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» потерпело поражение от греческого ПАОКа со счетом 2:3.

В этом противостоянии не играл опытный бывший защитник сборной Шотландии Грег Тейлор, который отказался выходить на поле и попросил главного тренера не включать его в заявку.

По информации греческой прессы, перед игрой с «Динамо» защитник сообщил, что столкнулся с личными проблемами, которые не позволяют ему сохранять абсолютную концентрацию, необходимую для такой важной игры.

Этот вопрос был учтен представителями ПАОКа, которые в сотрудничестве с футболистом решили, что для всех сторон будет лучше воздержаться от участия в матче против украинцев.

В прошлом сезоне Тейлор провел 18 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В активе футболиста – 14 игр в составе сборной Шотландии.

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Лига Европы Динамо Киев ПАОК Динамо - ПАОК
Николай Тытюк Источник: SDNA
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журики мали би встановити конкретику тих "особистих проблем". Але - не захотіли?
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