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Лига Европы
24 июля 2026, 09:16 |
2013
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Тренер ПАОКа объяснил победу над Динамо в матче Лиги Европы

Алессио Лиши поделился эмоциями после победы

24 июля 2026, 09:16 |
2013
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Тренер ПАОКа объяснил победу над Динамо в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Лиши
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Главный тренер греческого ПАОКа Алессио Лиши поделился впечатлениями после победы своей команды над киевским «Динамо» (3:2) в первом матче квалификации Лиги Европы.

«Мне несколько сложно анализировать игру, ведь мы рано пропустили гол. Я не жалуюсь на это. Мы быстро сравняли счёт, затем у нас произошла травма Таа Али. Мы улучшили свою игру и заслуженно ушли на перерыв при счёте 2:1.

Во втором тайме мы очень хорошо начали, довели счёт до 3:1, там немного рисковали, возможно, соперник заслуживал восстановить паритет. Я очень доволен игроками, замены придали скорости и энергии. Мы играли очень хорошо, контролировали ход матча, и я рад победе.

Спад после 70-й минуты? В этом виноваты психологическая и эмоциональная составляющие. Возможно, потому что соперник находится в лучшей физической форме. Мы чувствовали себя уверенно на поле, контролировали игру. А когда они забили, всё произошло очень быстро.

«Динамо» — это команда, которая играет в хороший футбол, знает, что делать в последней трети поля, умеет использовать моменты и атаковать. Возможно, я мог бы сделать замены и раньше. Это была большая командная работа. Победа, которая принадлежит всей команде.

Сантамария и Али? Я очень хорошо знаю Сантамарию. Он придает нам много сил, я чувствовал, что он нам нужен. Поэтому мы и приняли такое решение. Что касается Али, то нам придется дождаться результатов обследования завтра. Я не хочу говорить, хорошие эти результаты или плохие. Лучше завтра», – сказал Лиши.

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Динамо - ПАОК ПАОК Динамо Киев Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: SDNA
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