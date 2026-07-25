Усик и Буткевич обратились к Ротаню после безумного матча Полесья

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, что ему сказали Геннадий Буткевич и Александр Усик после ничьей 3:3 с «Копенгагеном».

– Вы говорили, что через неделю будет бой. Сегодня на матче был Александр Усик. Я так понимаю, что он заходил в раздевалку. Что он сказал? И что сказал президент клуба Геннадий Буткевич?

– И президент, и Александр Усик сказали, что видят в нас большой потенциал. И этот потенциал нужно раскрыть победами. Этот матч, пожалуй, доставил огромное удовольствие болельщикам, но результат не даёт нам такой уверенности перед выездным матчем.

Но мы должны понимать главный посыл от Александра и от президента – нам нужно становиться мужиками. Матчи еврокубков не прощают ошибок, – сказал Ротань.