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  4. Усик и Буткевич обратились к Ротаню после безумного матча Полесья
Лига конференций
25 июля 2026, 06:32 |
1607
0

Усик и Буткевич обратились к Ротаню после безумного матча Полесья

Житомирская команда сыграла вничью 3:3 с «Копенгагеном»

25 июля 2026, 06:32 |
1607
0
Усик и Буткевич обратились к Ротаню после безумного матча Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, что ему сказали Геннадий Буткевич и Александр Усик после ничьей 3:3 с «Копенгагеном».

– Вы говорили, что через неделю будет бой. Сегодня на матче был Александр Усик. Я так понимаю, что он заходил в раздевалку. Что он сказал? И что сказал президент клуба Геннадий Буткевич?

– И президент, и Александр Усик сказали, что видят в нас большой потенциал. И этот потенциал нужно раскрыть победами. Этот матч, пожалуй, доставил огромное удовольствие болельщикам, но результат не даёт нам такой уверенности перед выездным матчем.

Но мы должны понимать главный посыл от Александра и от президента – нам нужно становиться мужиками. Матчи еврокубков не прощают ошибок, – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген Александр Усик Геннадий Буткевич
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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