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Лига конференций
24 июля 2026, 07:53 | Обновлено 24 июля 2026, 08:22
882
0

Лидер Полесья высказался о безумном матче с Копенгагеном в Лиге конференций

Александр Андриевский считает, что команде не хватило уверенности в своих силах

24 июля 2026, 07:53 | Обновлено 24 июля 2026, 08:22
882
0
Лидер Полесья высказался о безумном матче с Копенгагеном в Лиге конференций
ФК Полесье. Александр Андриевский
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Полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский поделился эмоциями после первого матча против Копенгагена (3:3) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– Что на душе после такого матча? Потому что со стороны выглядело так, что Полесье было лучше и должно было побеждать.

– Наверное, по моему мнению, было больше голевых моментов. Не реализовали, но счет на табло. Мы понимаем, что на выезде будет немного тяжелее, поэтому нужно такие моменты реализовывать, чтобы проходить дальше.

– Что скажешь по своей игре? Был момент у тебя, возможность забивать. По факту ты отличился результативной передачей в очень рабочем стиле.

– Да, в рабочем стиле, но мог забивать и мог приносить немного больше пользы в этом матче команде. Немного недоволен, но двигаемся дальше. У нас очень важный поединок.

– Руслан Бабенко говорил, что самим игрокам нужно поверить в себя и без лишних нервов играть. Сегодня нервозность присутствовала?

– Возможно, немного была, но я думаю, что болельщики видели: возможно, начало было немного хилым, но потом мы поняли, что можем играть с такой командой, и было больше у нас голевых моментов.

Я думаю, что сегодня мы немного лучше играли и где-то заслуживали победы, но нужно реализовывать такие моменты.

– Этот матч на вторую встречу заряжает уверенностью в том, что можете?

– Конечно, я думаю, что где-то украинским футболистам в целом немного не хватает уверенности в своих силах. Я знаю, что где-то немного себя недооценивают в целом – так же, как и я был лет 5-10 назад.

Это чувствуется, что морально европейцы выше нас – поэтому они увереннее играют. Нам только в этом добавить – и мы точно не хуже, – сказал Андриевский.

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Олег Вахоцкий Источник: MEGOGO
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