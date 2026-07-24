ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом
Мишель Лакруа поделилась яркими кадрами после чемпионата мира
Супруга бельгийского футболиста Кевина де Брюйне – Мишель Лакруа – опубликовала новую серию фотографий в социальных сетях.
Бельгийка предстала перед камерой в облегающем платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Подписчики засыпали Мишель комплиментами, отметив ее элегантный образ.
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Также Лакруа поделилась семейными кадрами с де Брюйне и их детьми. Пара состоит в отношениях с 2014 года, а в 2017-м они сыграли свадьбу.
На страницу Мишель в Instagram подписаны около 600 тысяч пользователей. Она также ведет собственный подкаст Secret Society.
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