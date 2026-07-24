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24 июля 2026, 01:57 | Обновлено 24 июля 2026, 02:01
257
0

ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом

Мишель Лакруа поделилась яркими кадрами после чемпионата мира

24 июля 2026, 01:57 | Обновлено 24 июля 2026, 02:01
257
0
ФОТО. Жена де Брюйне восхитила поклонников эффектным образом
Instagram. Кевин де Брюйне и Мишель Лакруа
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Супруга бельгийского футболиста Кевина де БрюйнеМишель Лакруа – опубликовала новую серию фотографий в социальных сетях.

Бельгийка предстала перед камерой в облегающем платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Подписчики засыпали Мишель комплиментами, отметив ее элегантный образ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также Лакруа поделилась семейными кадрами с де Брюйне и их детьми. Пара состоит в отношениях с 2014 года, а в 2017-м они сыграли свадьбу.

На страницу Мишель в Instagram подписаны около 600 тысяч пользователей. Она также ведет собственный подкаст Secret Society.

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фото Кевин Де Брюйне девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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