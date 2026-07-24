ФОТО. Холанд в пижаме и рогах викинга зажег за диджейским пультом

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает отдыхать после чемпионата мира.

Норвежец вместе со своей невестой Изабель Хаугсенг Йохансен посетил вечеринку на французском курорте Сен-Тропе. Пара появилась на публике в необычных нарядах, напоминающих пижамы.

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Во время празднования своего 26-летия Холанд встал за диджейский пульт и развлекал гостей в рогах викинга. Вместе с ним на вечеринке отдыхал бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Рияд Марез.

На ЧМ-2026 Холанд забил семь голов и помог сборной Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал турнира.