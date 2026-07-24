ФОТО. Холанд в пижаме и рогах викинга зажег за диджейским пультом
Форвард Манчестер Сити устроил яркую вечеринку в Сен-Тропе
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает отдыхать после чемпионата мира.
Норвежец вместе со своей невестой Изабель Хаугсенг Йохансен посетил вечеринку на французском курорте Сен-Тропе. Пара появилась на публике в необычных нарядах, напоминающих пижамы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Во время празднования своего 26-летия Холанд встал за диджейский пульт и развлекал гостей в рогах викинга. Вместе с ним на вечеринке отдыхал бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Рияд Марез.
На ЧМ-2026 Холанд забил семь голов и помог сборной Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы
Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем