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24 июля 2026, 01:16 | Обновлено 24 июля 2026, 01:19
89
0

ФОТО. Холанд в пижаме и рогах викинга зажег за диджейским пультом

Форвард Манчестер Сити устроил яркую вечеринку в Сен-Тропе

24 июля 2026, 01:16 | Обновлено 24 июля 2026, 01:19
89
0
ФОТО. Холанд в пижаме и рогах викинга зажег за диджейским пультом
The Sun. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает отдыхать после чемпионата мира.

Норвежец вместе со своей невестой Изабель Хаугсенг Йохансен посетил вечеринку на французском курорте Сен-Тропе. Пара появилась на публике в необычных нарядах, напоминающих пижамы.

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Во время празднования своего 26-летия Холанд встал за диджейский пульт и развлекал гостей в рогах викинга. Вместе с ним на вечеринке отдыхал бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Рияд Марез.

На ЧМ-2026 Холанд забил семь голов и помог сборной Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал турнира.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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